ГОСТ VPN: "Ростелеком" предлагает операторам связи новый сервис

Сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN» обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи. Для этого используются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по третьему классу (КСЗ), что гарантирует высокий уровень защиты и позволяет организациям соблюдать требования федеральных законов о персональных данных (№ 152-ФЗ) и о безопасности критической информационной инфраструктуры (№ 187-ФЗ).