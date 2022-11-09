В нынешнем году прожиточный минимум повышался дважды: в первый раз традиционно – с 1 января 2022 года, и второй раз – с 1 июня из-за повышения темпа роста цен, вызванного антироссийскими санкциями. Показатель повышается одновременно по всей стране, но в российских регионах может быть установлен свой уровень ПМ. Он рассчитывается умножением общероссийского показателя на региональный коэффициент, установленный Правительством РФ.