В нынешнем году прожиточный минимум повышался дважды: в первый раз традиционно – с 1 января 2022 года, и второй раз – с 1 июня из-за повышения темпа роста цен, вызванного антироссийскими санкциями. Показатель повышается одновременно по всей стране, но в российских регионах может быть установлен свой уровень ПМ. Он рассчитывается умножением общероссийского показателя на региональный коэффициент, установленный Правительством РФ.
В Приморском крае этот коэффициент установлен в размере 1,19. Таким образом, величина ПМ во Владивостоке выше федерального показателя на 19% - по РФ размер ПМ на душу населения, например, сейчас составляет 13,919 тыс. руб.
Согласно постановлению от 31.05.2022 правительства Приморского края, с июня во Владивостоке величина прожиточного минимума составила:
Размер ПМ напрямую зависит от потребительских цен в регионе, поэтому в каждом субъекте Федерации этот показатель может отличаться. При расчете показателя учитываются стоимость минимального набора продуктов на месяц в регионе, цены на товары первой необходимости, средняя стоимость на коммунальные услуги, цены на приобретение обуви, одежды, расходы на другие необходимые товары и услуги.
С начала следующего года прожиточный минимум будет вновь планово проиндексирован. По сообщениям Минтруда РФ, показатель повысится с 1 января на 3,3%. Всего же за 2023 год ПМ будет повышен примерно на 13-14%, в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, установленным Центробанком.
Согласно законопроекту о прожиточном минимуме, составленному на 2023 год, размер ПМ на душу населения по России составит 14,375 тыс. руб. Соответственно, с начала года этот показатель в городе Владивостоке будет составлять примерно 17,1 тыс. руб. на душу населения.
ПМ проиндексируют и для всех групп населения: детей, пенсионеров, трудоспособных граждан. Постановление о повышении прожиточного минимума будет принято в Приморском крае до конца года.
Показатель прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости гражданина. Исходя из размера ПМ определяют, признавать семью малоимущей или нет. От него зависят размеры соцвыплат, начисления нуждающимся семьям с ребенком, социальные доплаты по некоторым видам пенсий.
По данным Минтруда, увеличение данного показателя позволит повысить ежемесячные соцвыплаты для 15 миллионов россиян: пенсионеров, семей с детьми, беременных женщин и т. д.