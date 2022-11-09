Президент Украины набросился на Кожемяко

Владимир Зеленский в видео, опубликованном в его telegram-канале, взял на себя «смелость» уличить губернатора Приморского края во лжи. Сделал это, видимо, забыв, что он давно не на сцене КВН, и надо думать, прежде чем выступать с импровизацией.
— Губернатор этот вот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал, — безапелляционно заявил Зеленский, причем сделал это на русском языке, явно рассчитывая быть услышанным в РФ.
Свои обвинения президент Украины построил на том, что от Донбасса до Приморья несколько тысяч километров, и Олег Кожемяко просто не может знать о складывающейся в зоне СВО ситуации.