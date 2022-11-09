Президент Украины набросился на Кожемяко

— Губернатор этот вот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал, — безапелляционно заявил Зеленский, причем сделал это на русском языке, явно рассчитывая быть услышанным в РФ.

Свои обвинения президент Украины построил на том, что от Донбасса до Приморья несколько тысяч километров, и Олег Кожемяко просто не может знать о складывающейся в зоне СВО ситуации.

Между тем глава Приморского края уже не раз бывал там, где воюют наши земляки, поддерживая их морально и передавая гуманитарные грузы, спецтехнику и весточки от родных.

Напомним, что Олег Кожемяко направил информацию об обращении военнослужащих 155-й бригады морской пехоты в военную прокуратуру. Он не исключил, что это может быть «вбросом» с украинской стороны.