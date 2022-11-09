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Президент Украины набросился на Кожемяко

Сегодня, 04:05
Фото: 1MI
Президент Украины не остался в стороне от растиражированной информации о якобы имевших место «жалобах» военнослужащих 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты на имя главы Приморского края. Ради очередного хайпа он даже на время забыл государственный язык своей страны.

Владимир Зеленский в видео, опубликованном в его telegram-канале, взял на себя «смелость» уличить губернатора Приморского края во лжи. Сделал это, видимо, забыв, что он давно не на сцене КВН, и надо думать, прежде чем выступать с импровизацией.

Утром 8 ноября Олег Кожемяко в своем telegram-канале разместил видео из зоны СВО, где бок о бок сражаются морпехи 155-й бригады в составе Тихоокеанского флота и добровольцы отряда «Тигр». Этим он фактически развенчал фейк о якобы имевшем место обращении к нему от этих бойцов об огромных потерях.

— Губернатор этот вот, товарищ Кожемяко, в ответ предсказуемо соврал, — безапелляционно заявил Зеленский, причем сделал это на русском языке, явно рассчитывая быть услышанным в РФ.

Свои обвинения президент Украины построил на том, что от Донбасса до Приморья несколько тысяч километров, и Олег Кожемяко просто не может знать о складывающейся в зоне СВО ситуации. 

Между тем глава Приморского края уже не раз бывал там, где воюют наши земляки, поддерживая их морально и передавая гуманитарные грузы, спецтехнику и весточки от родных.
 
Напомним, что Олег Кожемяко направил информацию об обращении военнослужащих 155-й бригады морской пехоты в военную прокуратуру. Он не исключил, что это может быть «вбросом» с украинской стороны.
 
А еще летом 2022 года бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру. Об этом писало РИА Новости
#Спецоперация#Приморский край
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