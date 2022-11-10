Горожане возмущены точечной застройкой в центре Владивостока

По данному земельному участку до сих пор тянутся судебные тяжбы, но это не останавливает работу над проектом по строительству высоток. Журналисты выяснили, что после решения краевого минстроя об изменении статуса земельного участка Агентство по тарифам Приморского края своим постановлением установило плату за подключение объекта «Жилой и коммерческий комплекс класса «Элит» ООО «Судеко» к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения «Примводоканала» в индивидуальном порядке.