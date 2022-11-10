Горожане возмущены точечной застройкой в центре Владивостока

Пользователи соцсетей справедливо замечают, что движение на Эгершельде в часы пик невероятно напряженное. Новые дома, а если быть точнее — их жильцы с машинами, добавят в этот траффик несколько тысяч единиц техники. Чем это обернется для города, несложно представить.
«Там и без этих небоскребов в час пик не проехать, колом все стоит… Но этого, видимо, мало… Мнение людей никого не интересует», — пишет жительница Владивостока Диана.
«В этом районе вечные пробки, парковки совсем нет, и теперь вместо парка, который так необходим жителям, нужно вляпать многоэтажки. Просто ужас!!! Нужно собирать подписи кто против застройки», — замечает Ольга Савенкова.
Некоторые горожане, впрочем, не упускают возможности откровенно поиронизировать над ситуацией:
«Всего три? А что так мало, надо больше домов на Эгершельде, а то дороги свободные постоянно, широкие, машин не видно», — пишет Александр Александрович.
Напомним, строительная компания «Судеко» планирует возвести высотки на улице Арсеньева, где еще год назад губернатор Олег Кожемяко обещал сделать сквер. За это было собрано около 3 тысяч подписей. Единственным учредителем ООО «Судеко», согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, является компания из КНР.
Год назад назначение земель в центре Владивостока после громкого скандала минстрой региона сменил с жилой застройки на зону рекреации и отдыха. Тогда жители Эгершельда праздновали победу над точечным застройщиком, но сейчас земли, находящиеся в частной собственности, снова вернулись в категорию «для жилой застройки».
По данному земельному участку до сих пор тянутся судебные тяжбы, но это не останавливает работу над проектом по строительству высоток. Журналисты выяснили, что после решения краевого минстроя об изменении статуса земельного участка Агентство по тарифам Приморского края своим постановлением установило плату за подключение объекта «Жилой и коммерческий комплекс класса «Элит» ООО «Судеко» к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения «Примводоканала» в индивидуальном порядке.