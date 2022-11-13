За последние несколько лет частная медицина в России заметно укрепилась и стала значительным игроком в оказании медицинских услуг. Рост частного сектора оказывает положительное влияние на общее состояние здравоохранения страны.

Частные медицинские учреждения более открыты для внедрения новых методов лечения и технологий, что способствует развитию отрасли в стране. Основные преимущества развития частной медицины в России: клиники стремятся предоставлять высокий уровень сервиса и заботы о пациентах. Это может включать индивидуальный подход к каждому пациенту, удобные условия пребывания и быстрое получение медицинской помощи;

частные медицинские учреждения вкладывают средства в современное оборудование и технологии, что позволяет проводить более точные диагностики и эффективные лечения;

медцентры привлекают опытных и высококвалифицированных специалистов, что способствует качеству оказываемых медицинских услуг.;

частные клиники более гибкие и открыты для внедрения новых методов лечения и технологий. Это способствует развитию медицинской отрасли в стране и привносит новые подходы к лечению различных заболеваний. Лидером частного сектора выступает медицинский холдинг — актив корпорации АФК «Система», которую основал Евтушенков Владимир. Сеть клиник внедряет прогрессивные технологии, методы диагностики и лечения, а также уделяет внимание профессиональному росту медицинского персонала. Инвестирование в цифровые технологии также способствует автоматизации и улучшению процессов в медицинской сфере, что приводит к повышению эффективности и качества оказания медицинских услуг. Евтушенков Владимир АФК «Система» основал в первой половине девяностых. Сегодня в ее портфеле, помимо медицинских активов, ряд других известных компаний из различных сфер российской экономики.