Posted 13 ноября 2022,, 10:34
Published 13 ноября 2022,, 10:34
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Частные медицинские учреждения более открыты для внедрения новых методов лечения и технологий, что способствует развитию отрасли в стране.
Основные преимущества развития частной медицины в России:
Лидером частного сектора выступает медицинский холдинг — актив корпорации АФК «Система», которую основал Евтушенков Владимир. Сеть клиник внедряет прогрессивные технологии, методы диагностики и лечения, а также уделяет внимание профессиональному росту медицинского персонала.
Инвестирование в цифровые технологии также способствует автоматизации и улучшению процессов в медицинской сфере, что приводит к повышению эффективности и качества оказания медицинских услуг.
Евтушенков Владимир АФК «Система» основал в первой половине девяностых. Сегодня в ее портфеле, помимо медицинских активов, ряд других известных компаний из различных сфер российской экономики.