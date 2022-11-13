Жители Владивостока вместе с властями проверяют качество ремонта дорог

Депутат Денис Русинов уточнил, что теперь люди с ограничениями по здоровью смело передвигаются по Давыдова, ведь для них сделали максимально комфортные условия. Есть лишь один нюанс, который исправят в ближайшее время — информационные знаки на автобусных остановках. Их разместят после предварительного обсуждения с мэрией.