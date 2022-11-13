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Жители Владивостока вместе с властями проверяют качество ремонта дорог

Сегодня, 14:47
В администрации Владивостока сообщили, что депутат городской думы Денис Русинов проинспектировал отремонтированную дорогу на ул. Давыдова. Все замечания горожан учли, на трассе подготовили все необходимое для передвижения маломобильных граждан.

Заместитель руководителя управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов отметил, что местные жители следили за работой мастеров на участке. При возникновении нареканий они тут же сообщали подрядчику, и компания старалась урегулировать все вопросы.

Особенно сильно жильцов волновали доступная среда для инвалидов, водоотведение и парковочные места. Рядом есть поликлиника, поэтому гражданам хотелось увидеть удобную парковку, где свободно можно припарковаться. Также этот вопрос остро стоял и на других участках трассы.

Депутат Денис Русинов уточнил, что теперь люди с ограничениями по здоровью смело передвигаются по Давыдова, ведь для них сделали максимально комфортные условия. Есть лишь один нюанс, который исправят в ближайшее время — информационные знаки на автобусных остановках. Их разместят после предварительного обсуждения с мэрией.

Ремонт проходил в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Качество выполненной работы на ул. Калинина, ул. Нейбута и по другим адресам проверяли целыми командами. Все выявленные недостатки устранили в кратчайшие сроки.

Всего по нацпроекту отремонтировали три объекта. Если точнее — на последнем добавляют финальные штрихи. В ближайшие дни профессионалы закончат с реконструкцией магистрали на острове Русский. Они асфальтировали около 2,7 километра грунтовки. Дорожные работы официально завершатся, возможно, уже ко следующей неделе.
#Город#Администрация Владивостока
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