Жители Владивостока вместе с властями проверяют качество ремонта дорог

Заместитель руководителя управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов отметил, что местные жители следили за работой мастеров на участке. При возникновении нареканий они тут же сообщали подрядчику, и компания старалась урегулировать все вопросы.
Особенно сильно жильцов волновали доступная среда для инвалидов, водоотведение и парковочные места. Рядом есть поликлиника, поэтому гражданам хотелось увидеть удобную парковку, где свободно можно припарковаться. Также этот вопрос остро стоял и на других участках трассы.
Ремонт проходил в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Качество выполненной работы на ул. Калинина, ул. Нейбута и по другим адресам проверяли целыми командами. Все выявленные недостатки устранили в кратчайшие сроки.