Волонтеры приморских штабов #МыВместе помогают семьям мобилизованных

654 из них – это почти 86% от общего количества – добровольцы уже отработали.
Как уточнили в краевом департаменте внутренней политики Приморского края, за месяц в штабах #МыВместе проведена большая и очень важная работа.
«Работа муниципальных штабов и волонтеров выстроена так, чтобы никто из тех, кто может нуждаться в помощи, опоре и крепком плече, не остался без внимания», – заявил директор департамента Захар Овчинников.
За каждой семьей, а их 2461, закреплен волонтер или социальный работник.
«Первичная коммуникация через волонтера или социального работника уже состоялась со всеми семьями мобилизованных в Пожарском и Кавалеровском округах. В числе лидеров по этой работе – также Партизанский район, охват семей мобилизованных здесь составляет 98%, Красноармейский район – 95%, Яковлевский округ – 91%», – подчеркнул Захар Овчинников.
Волонтеры оказали разово необходимую помощь 1955 семьям граждан, призванным в ходе частичной мобилизации. 233 семьи находятся под постоянным шефством добровольцев, им оказывается систематическая помощь и ведется волонтерское сопровождение.
«Всего за прошедший месяц в приморские штабы по поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и их семей волонтерского движения #МыВместе поступило 762 обращения об оказании социально-бытовой помощи. По состоянию на данный момент 654 из них добровольцы уже отработали. А это значит, что активисты в самых разных городах и селах Приморского края, в том числе самых отдаленных, ежедневно выполняли более 20 добрых и нужных дел», – подчеркнул Захар Овчинников.
Арсеньев, улица Ленинская, 8а;
Артем, улица Кирова, 3 (Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих-участников СВО);
Большой Камень, улица Долгова, 4 (штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ);
Большой Камень, улица Карла Маркса, 49 (Городской центр культуры);
Большой Камень, улица Курчатова, 8 (Благотворительный фонд «Вселяя Надежду»);
Владивосток, улица Мордовцева, 12 (холл первого этажа);
Владивосток, улица Калинина, 116 (здание администрации Первомайского района, кабинет 23);
Владивосток, улица Ильичева, 15 (здание администрации Первореченского района, актовый зал, второй этаж);
Владивосток, улица Снеговая, 31 (Клуб соединения морской пехоты Тихоокеанского флота);
Владивосток, улица Светланская, 89 (местное отделение партии «Единая Россия, четвертый этаж);
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 71, корпус 3;
Дальнереченск, улица Дальнереченская, 55;
Дальнереченск, улица Победы, 13 (здание администрации Дальнереченского городского округа, кабинет №2);
Дальнереченск, улица Героев Даманского, 28 (администрация Дальнереченского района);
Лесозаводск, улица Спортивная, 5;
Лесозаводск, улица Урицкого, 14;
Находка, Находкинский проспект, 16 (здание администрации городского округа, вход через правое крыло с обратной стороны);
Находка, улица Спортивная, 3а (вход с обратной стороны подъездов);
Находка, Находкинский проспект, 62а (ТЦ «Парад» рядом с ГУМом), центральный вход, 1 этаж;
Партизанск, улица Садовая, 1;
Спасск-Дальний, улица Ленинская 28;
Спасск-Дальний, улица Красногвардейская 75/1;
Спасск-Дальний, улица Борисова, 17;
Уссурийск, улица Ленина, 80 (Центр культуры и досуга «Горизонт»);
Уссурийск, улица Артемовская, 1б (Дом культуры «Родина»);
Фокино, улица Центральная, 1;
Фокино, улица Мищенко, 2;
Анучино, улица Лазо, 4а (Дом культуры);
Веденка, улица Мелехина, 38;
Малиново, улица50 лет Октября, 30;
Орехово, улица Кооперативная, 48;
Ракитное, улица Партизанская, 38;
Рождественка, улица Пионерская, 33;
Сальское, улица Советская, 24;
Кавалерово, улица Арсеньева, 97 (Дом культуры им. Арсеньева);
Кавалерово, улица Арсеньева, 96 (редакция газеты «Северное Приморье»);
Кавалерово, улица Арсеньева, 91 (редакция газеты «Авангард»);
Кировский, улица Советская 55а (Дом культуры);
Новопокровка, улица Советская, 72 (Дом детского творчества);
Лазо, улица Некрасовская, 31а;
Преображение, улица Заводская, 9;
Михайловка, улица Красноармейская, 16 (Дом культуры);
Вольно-Надеждинское, улица Пушкина 59а (администрация Надеждинского района);
Новый, улица Первомайская, 43;
Покровка, улица Карла Маркса, 85;
Ольга, улица Партизанская, 1 (Дом культуры);
Владимиро-Александровское, улица Комсомольская, 24а (Центр культуры и детского творчества);
Хмыловка, улица 40 лет Победы, 4 (Дом культуры);
Новая Сила, улица Комарова, 1б (школа);
Боец Кузнецов, улица Вокзальная, 12а (ФАП);
Екатериновка, улица Советская,6а (сельская администрация);
Голубовка, улица 60 лет СССР, 2а (школа);
Золотая Долина, улица Центральная, 66 (администрация);
Перетино, улица Черняховского,5 (Дом культуры);
Фроловка, улица Партизанская,20 (Дом культуры);
Новицкое, улица Лазо, 7 (Дом культуры);
Сергеевка, улица 2-я Рабочая, 10а (Дом культуры);
Молчановка, улица Ключевая, 33 (Дом культуры);
Новолитовск, улица Черняховского, 35 (Дом культуры);
Пограничный, улица Советская, 27 (библиотека);
Лучегорск, второй микрорайон, 1 (общественная приемная партии «Единая Россия»);
Терней, улица Партизанская, 70 (Районный центр народного творчества);
Пластун, улица Лермонтова, 28 (Детская юношеская спортивная школа);
Камень-Рыболов, улица Кирова, 10 (Дом культуры);
Руднево, улица Центральная, 25;
Дунай, улица Ленина, 15;
Славянка, улица Молодежная, 7;
Черниговка, улица Буденного, 23;
Черниговка, улица Буденного, 29 (второй этаж, исполком партии местного отделения «Единая Россия»);
Черниговка, улица Шоссейная ,15а (База «Махаон»);
Сибирцево, улица Строительная, 5 (Ателье «Шебишик»);
Снегуровка, улица Парковая, 21 кабинет №1 (здание администрации сельского поселения);
Реттиховка, улица Центральная, 26 (Дом культуры);
Дмитриевка, улица Ленинская, 64 (администрация сельского поселения);
Чугуевка, улица 50 лет Октября, 208;
Шкотово, улица Советская, 48;
Смоляниново, улица Маяковского, 4а (кабинет №7);
Романовка, улица Ленинская, 56;
Центральное, улица Чапаева, 7;
Подъяпольское, улица Центральная, 2б (кабинет №7);
Новонежино, улица Почтовая, 1а;
Штыково, улица Строителей, 12-19;
Хороль, улица Ленинская, 76 (Совет ветеранов войны и труда);
Яковлевка, переулок Почтовый, 1 (Дом культуры).