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Волонтеры приморских штабов #МыВместе помогают семьям мобилизованных

Сегодня, 10:19
Штабы по поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и их семей волонтерского движения #МыВместе больше месяца работают в Приморье – с 5 октября. Они располагаются во всех муниципалитетах края. За прошедшее время активисты зарегистрировали 762 обращения.

654 из них – это почти 86% от общего количества – добровольцы уже отработали.

Как уточнили в краевом департаменте внутренней политики Приморского края, за месяц в штабах #МыВместе проведена большая и очень важная работа.

«Работа муниципальных штабов и волонтеров выстроена так, чтобы никто из тех, кто может нуждаться в помощи, опоре и крепком плече, не остался без внимания», – заявил директор департамента Захар Овчинников.

За каждой семьей, а их 2461, закреплен волонтер или социальный работник.

«Первичная коммуникация через волонтера или социального работника уже состоялась со всеми семьями мобилизованных в Пожарском и Кавалеровском округах. В числе лидеров по этой работе – также Партизанский район, охват семей мобилизованных здесь составляет 98%, Красноармейский район – 95%, Яковлевский округ – 91%», – подчеркнул Захар Овчинников.

Волонтеры оказали разово необходимую помощь 1955 семьям граждан, призванным в ходе частичной мобилизации. 233 семьи находятся под постоянным шефством добровольцев, им оказывается систематическая помощь и ведется волонтерское сопровождение.

«Всего за прошедший месяц в приморские штабы по поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и их семей волонтерского движения #МыВместе поступило 762 обращения об оказании социально-бытовой помощи. По состоянию на данный момент 654 из них добровольцы уже отработали. А это значит, что активисты в самых разных городах и селах Приморского края, в том числе самых отдаленных, ежедневно выполняли более 20 добрых и нужных дел», – подчеркнул Захар Овчинников.

Адреса штабов #МыВместе в Приморье:

Арсеньев, улица Ленинская, 8а;

Артем, улица Кирова, 3 (Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих-участников СВО);

Большой Камень, улица Долгова, 4 (штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ);

Большой Камень, улица Карла Маркса, 49 (Городской центр культуры);

Большой Камень, улица Курчатова, 8 (Благотворительный фонд «Вселяя Надежду»);

Владивосток, улица Мордовцева, 12 (холл первого этажа);

Владивосток, улица Калинина, 116 (здание администрации Первомайского района, кабинет 23);

Владивосток, улица Ильичева, 15 (здание администрации Первореченского района, актовый зал, второй этаж);

Владивосток, улица Снеговая, 31 (Клуб соединения морской пехоты Тихоокеанского флота);

Владивосток, улица Светланская, 89 (местное отделение партии «Единая Россия, четвертый этаж);

Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 71, корпус 3;

Дальнереченск, улица Дальнереченская, 55;

Дальнереченск, улица Победы, 13 (здание администрации Дальнереченского городского округа, кабинет №2);

Дальнереченск, улица Героев Даманского, 28 (администрация Дальнереченского района);

Лесозаводск, улица Спортивная, 5;

Лесозаводск, улица Урицкого, 14;

Находка, Находкинский проспект, 16 (здание администрации городского округа, вход через правое крыло с обратной стороны);

Находка, улица Спортивная, 3а (вход с обратной стороны подъездов);

Находка, Находкинский проспект, 62а (ТЦ «Парад» рядом с ГУМом), центральный вход, 1 этаж;

Партизанск, улица Садовая, 1;

Спасск-Дальний, улица Ленинская 28;

Спасск-Дальний, улица Красногвардейская 75/1;

Спасск-Дальний, улица Борисова, 17;

Уссурийск, улица Ленина, 80 (Центр культуры и досуга «Горизонт»);

Уссурийск, улица Артемовская, 1б (Дом культуры «Родина»);

Фокино, улица Центральная, 1;

Фокино, улица Мищенко, 2;

Анучино, улица Лазо, 4а (Дом культуры);

Веденка, улица Мелехина, 38;

Малиново, улица50 лет Октября, 30;

Орехово, улица Кооперативная, 48;

Ракитное, улица Партизанская, 38;

Рождественка, улица Пионерская, 33;

Сальское, улица Советская, 24;

Кавалерово, улица Арсеньева, 97 (Дом культуры им. Арсеньева);

Кавалерово, улица Арсеньева, 96 (редакция газеты «Северное Приморье»);

Кавалерово, улица Арсеньева, 91 (редакция газеты «Авангард»);

Кировский, улица Советская 55а (Дом культуры);

Новопокровка, улица Советская, 72 (Дом детского творчества);

Лазо, улица Некрасовская, 31а;

Преображение, улица Заводская, 9;

Михайловка, улица Красноармейская, 16 (Дом культуры);

Вольно-Надеждинское, улица Пушкина 59а (администрация Надеждинского района);

Новый, улица Первомайская, 43;

Покровка, улица Карла Маркса, 85;

Ольга, улица Партизанская, 1 (Дом культуры);

Владимиро-Александровское, улица Комсомольская, 24а (Центр культуры и детского творчества);

Хмыловка, улица 40 лет Победы, 4 (Дом культуры);

Новая Сила, улица Комарова, 1б (школа);

Боец Кузнецов, улица Вокзальная, 12а (ФАП);

Екатериновка, улица Советская,6а (сельская администрация);

Голубовка, улица 60 лет СССР, 2а (школа);

Золотая Долина, улица Центральная, 66 (администрация);

Перетино, улица Черняховского,5 (Дом культуры);

Фроловка, улица Партизанская,20 (Дом культуры);

Новицкое, улица Лазо, 7 (Дом культуры);

Сергеевка, улица 2-я Рабочая, 10а (Дом культуры);

Молчановка, улица Ключевая, 33 (Дом культуры);

Новолитовск, улица Черняховского, 35 (Дом культуры);

Пограничный, улица Советская, 27 (библиотека);

Лучегорск, второй микрорайон, 1 (общественная приемная партии «Единая Россия»);

Терней, улица Партизанская, 70 (Районный центр народного творчества);

Пластун, улица Лермонтова, 28 (Детская юношеская спортивная школа);

Камень-Рыболов, улица Кирова, 10 (Дом культуры);

Руднево, улица Центральная, 25;

Дунай, улица Ленина, 15;

Славянка, улица Молодежная, 7;

Черниговка, улица Буденного, 23;

Черниговка, улица Буденного, 29 (второй этаж, исполком партии местного отделения «Единая Россия»);

Черниговка, улица Шоссейная ,15а (База «Махаон»);

Сибирцево, улица Строительная, 5 (Ателье «Шебишик»);

Снегуровка, улица Парковая, 21 кабинет №1 (здание администрации сельского поселения);

Реттиховка, улица Центральная, 26 (Дом культуры);

Дмитриевка, улица Ленинская, 64 (администрация сельского поселения);

Чугуевка, улица 50 лет Октября, 208;

Шкотово, улица Советская, 48;

Смоляниново, улица Маяковского, 4а (кабинет №7);

Романовка, улица Ленинская, 56;

Центральное, улица Чапаева, 7;

Подъяпольское, улица Центральная, 2б (кабинет №7);

Новонежино, улица Почтовая, 1а;

Штыково, улица Строителей, 12-19;

Хороль, улица Ленинская, 76 (Совет ветеранов войны и труда);

Яковлевка, переулок Почтовый, 1 (Дом культуры).

#Спецоперация#Приморский край
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