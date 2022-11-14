Волонтеры приморских штабов #МыВместе помогают семьям мобилизованных

Штабы по поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и их семей волонтерского движения #МыВместе больше месяца работают в Приморье – с 5 октября. Они располагаются во всех муниципалитетах края. За прошедшее время активисты зарегистрировали 762 обращения.

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