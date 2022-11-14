Жилой комплекс в Уссурийске подключил платформу «Ростелеком Ключ»

Входы в подъезды домов ЖК оснащены умными домофонами. Они позволяют открыть дверь в подъезд дистанционно: видеовызов с домофонной панели поступает в мобильное приложение. Пользователь видит звонящего, может с ним поговорить и впустить нажатием кнопки на телефоне, даже если находятся за пределами дома и города. Также в приложении жильцы могут установить режим «не беспокоить» или назначить гостевой код доступа. Архив записей с камеры домофона хранится в личном кабинете, поэтому всегда можно проверить, кто и в какое время заходил в подъезд.
На фасадах домов и в подъездах специалисты компании установили 28 камер видеонаблюдения. Современные IP-видеокамеры обладают широким углом обзора и оснащены объективом, который позволяет снимать картинку с высоким разрешением и детализацией. Уличные камеры будут работать при любых атмосферных воздействиях, а благодаря инфракрасной подсветке съемка происходит и ночью. С помощью видеозаписей, хранящихся в облаке провайдера, управляющим компаниям легко выявить лиц, испортивших имущество на территории ЖК.
Также на въездах к домам «Ростелеком» установил три умных шлагбаума. Они исключают несанкционированный заезд чужого транспорта и повышают безопасность дворовой площадки. Шлагбаум открывается через мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Там же жильцы могут сгенерировать гостевой код, который передается знакомым, курьерам или спецслужбам для заезда на территорию ЖК. В личном кабинете управляющие компании могут ознакомиться с архивом записей и узнать, кто и когда пользовался шлагбаумом.
Запасные выходы ЖК «Александровские высоты» «Ростелеком» подключил к системе контроля и управления доступом. Она позволяет блокировать двери для «чужих». Так в дом попадают только жильцы, прикладывая к считывателю ключ, которым открывается и домофон.
«Первый многоквартирный дом в Приморском крае мы оснастили платформой “Ростелеком Ключ” в апреле 2020 года. С тех пор количество оцифрованных нами домов достигло 28. Внедрение умных сервисов в ЖК “Александровские высоты” доказывает, что спрос на современные технологии растет не только во Владивостоке, но и в других районах края. Мы не намерены останавливаться, потому что и представители управляющих компаний, и пользователи подтверждают конкретную пользу от применения сервисов системы. Они делятся обратной связью и говорят, что элементы “Ростелеком Ключа” помогают чувствовать себя безопаснее в их домах, подъездах и на придомовых территориях. А застройщики отмечают, что дома с умной начинкой выглядят более привлекательно для покупателей недвижимости», — рассказал руководитель направления по работе с застройщиками и УК региональной дирекции «Восток» ПАО «Ростелеком» Анатолий Сергеев.
Помимо «Умного домофона», «Комплексного видеонаблюдения», «Умного доступа» и «Умного шлагбаума» застройщики и управляющие организации могут установить в своих домах «Умные счетчики». Сервисы подключаются выборочно или в комплексе, а жителям доступны в едином приложении.
«В работе над проектами компании мы стараемся продумать максимально кропотливо все моменты: какое будет освещение в подъездах, удобно ли для всех расположена детская площадка, где организовать место для выгула домашних питомцев. И главное — как создать чувство комфорта и безопасности у жильцов наших домов. После знакомства с универсальными инструментами “Ростелеком Ключа” ответ на последний вопрос нашелся довольно быстро. Мы решили придерживаться комплексного подхода и внедрить сразу несколько сервисов одновременно: умный домофон, комплексное видеонаблюдение, умный доступ и умный шлагбаум. Уверен, что жильцы оценят их удобство, а потенциальные новоселы будут всё больше обращать внимания на цифровые услуги, доступные в новой недвижимости», — отметила начальник технического отдела СЗ «Высота» Татьяна Литвинова.
«Самое первое впечатление от появления “Ростелеком Ключа” в жизни нашей семьи —понимание, что домофонная трубка в квартире стала не нужна. Гораздо удобнее теперь “встречать” гостей через мобильное приложение. Мы недавно переехали в ЖК “Александровские высоты”, и уверен — когда полностью разберемся во всем функционале цифровой платформы, ежедневный быт уже не станет прежним. Ко всему хорошо ведь так быстро привыкаешь», — поделилась жительница ЖК «Александровские высоты» Екатерина.