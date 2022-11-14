Жилой комплекс в Уссурийске подключил платформу «Ростелеком Ключ»

«Первый многоквартирный дом в Приморском крае мы оснастили платформой “Ростелеком Ключ” в апреле 2020 года. С тех пор количество оцифрованных нами домов достигло 28. Внедрение умных сервисов в ЖК “Александровские высоты” доказывает, что спрос на современные технологии растет не только во Владивостоке, но и в других районах края. Мы не намерены останавливаться, потому что и представители управляющих компаний, и пользователи подтверждают конкретную пользу от применения сервисов системы. Они делятся обратной связью и говорят, что элементы “Ростелеком Ключа” помогают чувствовать себя безопаснее в их домах, подъездах и на придомовых территориях. А застройщики отмечают, что дома с умной начинкой выглядят более привлекательно для покупателей недвижимости», — рассказал руководитель направления по работе с застройщиками и УК региональной дирекции «Восток» ПАО «Ростелеком» Анатолий Сергеев.