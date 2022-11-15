Русский остров получил новый участок дороги

- В этом году объёмы существенно увеличены и заасфальтировано почти три километра. Сделали два участка – со стороны Ворошиловской батареи и со стороны Экипажного. Чтобы новая комфортная дорога стала непрерывной от Университетского проспекта до Экипажного, осталось сделать около 1,5 км. Планируем эту работу провести в следующем году, – проинформировали в управлении дорог администрации Владивостока.