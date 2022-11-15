Русский остров получил новый участок дороги

О том, чтобы здесь появились нормальные дороги, давно мечтали не только местные жители, но и туристы, часто приезжающие на остров.
Как сообщили в администрации дальневосточной столицы, начало строительству дороги от Университетского проспекта в сторону Экипажного было положено в 2021 году. Тогда асфальтом покрыли 1,3 километра прежней грунтовой трассы.
- В этом году объёмы существенно увеличены и заасфальтировано почти три километра. Сделали два участка – со стороны Ворошиловской батареи и со стороны Экипажного. Чтобы новая комфортная дорога стала непрерывной от Университетского проспекта до Экипажного, осталось сделать около 1,5 км. Планируем эту работу провести в следующем году, – проинформировали в управлении дорог администрации Владивостока.
Подрядной организации осталось завершить нанесение разметки и монтаж лееров на опасных участках. Отметим, что работы здесь стартовали летом. Компания «ИнвестСтройТорг» провела большой комплекс подготовительных работ – устроила скальное и щебёночное основание, смонтировала перепускные трубы, нарезала кюветы, сделала водоотведение и расширила дорогу.