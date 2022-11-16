ЗаРаботу: как швеи Приморья помогают фронту

От имени всего коллектива Татьяна пожелала бойцам здоровья и скорейшего возвращения на Родину: «Дорогие ребята, участники боевых действий, знайте, что вас здесь всех ждут! Мы желаем вам победы, возвращения целыми и невредимыми, боевого настроя, крепкого здоровья! Все, что требуется от нас, мы будем делать».