ЗаРаботу: как швеи Приморья помогают фронту

О своем вкладе в помощь российским военным рассказали Татьяна Лиманская и Людмила Соломатина, которые занимаются пошивом вещей, которые необходимы нашим мужчинам.
Организатор приморского отделения движения «Шьем для наших» Татьяна Лиманская рассказала подробнее о работе мастериц-добровольцев:
— Мы отшиваем одежду и все необходимое для наших ребят, отправляем в зону боевых действий под Белгород. Мы шьем подшлемники, нательное и нижнее белье, балаклавы, снуды, много всего.
Говоря о волонтерском движении, Татьяна подчеркнула главную мотивацию работниц — помочь своим отцам, мужьям и братьям, которые защищают нашу страну.
— У нас сейчас в группе больше 500 человек — девчонки. Каждый вносит свою лепту в наши дела. У кого-то брат, у кого-то сват на фронте. В основном, конечно, мужья. У моих девчонок, кто еще в школе учится — папы. Папы тоже в зоне боевых действий. Девочки, конечно, к этому очень серьезно относятся, — отметила организатор.
От имени всего коллектива Татьяна пожелала бойцам здоровья и скорейшего возвращения на Родину: «Дорогие ребята, участники боевых действий, знайте, что вас здесь всех ждут! Мы желаем вам победы, возвращения целыми и невредимыми, боевого настроя, крепкого здоровья! Все, что требуется от нас, мы будем делать».
Работники другого текстильного предприятия отшивают спальные мешки для фронта. Швей консультируют сами военные — все изделия изготавливаются с учетом полевых условий.
Руководитель приморского текстильного предприятия Людмила Соломатина рассказала, что они напрямую связались с бойцами и выяснили, какими именно должны быть спальные комплекты.
— Должно быть одеяло двухзамковое, чтобы застегнуться, если кому-то холодно, все равно спишь в ботинках, в одежде. Мешок должен быть широкий, на высокий, длинный рост, — включила Людмила голосовое сообщение с пожеланиями военного.
Общественная организация «Опора России» организовала гуманитарный сбор, на который откликнулись предприниматели со всего Дальнего Востока, чтобы привлечь средства для производства мешков.
— Мне рассказывали случаи, как происходят бои ночью, что порой и спать некогда. Мы переживаем, чтобы ребята не полегли. Эти мужские голоса, которые тебе рассказывают о том, как ты должен сшить мешки, они остаются с тобой навсегда и звучат в твоей голове еще долго. Ты понимаешь, что не можешь оставаться в стороне. В свою работу мы вкладываем душу и хотим пожелать всем вернуться живыми домой. Чем быстрее, тем лучше, — пожелала бойцам Людмила.
Если вы хотите лично помочь военным, то в Приморье работает более 80 пунктов приема гуманитарной помощи, адреса можно узнать на официальном сайте Правительства Приморского края.