Freedom Holding Corp. заработал $27 млн чистой прибыли за июль–сентябрь 2022 года

Во II квартале расходы холдинга увеличились на 55%, или на $42 млн, в основном за счет процентных издержек, которые выросли на $24 млн. В частности, на $20 млн увеличились затраты на краткосрочное финансирование. Еще одной причиной роста затрат стало повышение объема финансирования и увеличение процентных расходов по депозитам клиентов на $4 млн, или на 113%. Последнее объясняется расширением клиентской базы и объема операций Freedom Bank KZ в отчетном квартале по сравнению с результатом того же периода 2022 фискального года.