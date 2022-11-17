Freedom Holding Corp. заработал $27 млн чистой прибыли за июль–сентябрь 2022 года

Чистая прибыль холдинга в отчетном периоде составила $27,2 млн.
Прибыль на акцию FRHC, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций 59,5 млн штук, зафиксирована на отметке $0,45.
Процентные доходы эмитента увеличились на 101%, или на $25 млн, — с $24 млн до $49 млн. Данная динамика обусловлена ростом торгового портфеля и расширением в нем доли облигаций. Доход от страховой деятельности повысился с $16 млн до $26 млн ввиду увеличения количества страховых операций.
Выручка холдинга составила $180 млн против $317 млн в том же периоде прошлого года. Эта динамика объясняется тем, что во втором квартале 2022 фискального года в отношении прибыли от операций с ценными бумагами сформировался разовый эффект высокой базы, обусловленный доходом, который был получен в связи с переоценкой и реализацией крупной финансовой инвестиции в ПАО «СПБ Биржа».
Во II квартале расходы холдинга увеличились на 55%, или на $42 млн, в основном за счет процентных издержек, которые выросли на $24 млн. В частности, на $20 млн увеличились затраты на краткосрочное финансирование. Еще одной причиной роста затрат стало повышение объема финансирования и увеличение процентных расходов по депозитам клиентов на $4 млн, или на 113%. Последнее объясняется расширением клиентской базы и объема операций Freedom Bank KZ в отчетном квартале по сравнению с результатом того же периода 2022 фискального года.
Рост операционных затрат на $16 млн связан с повышением расходов на персонал: на $8 млн выросли издержки на заработную плату и бонусы сотрудникам, $3 млн было направлено на благотворительность и спонсорство, $1,9 млн было выделено на оплату профессиональных услуг сторонних специалистов, расходы на сегмент ИТ составили $992 тыс., прочие операционные затраты увеличились на $1,9 млн.
Прочий совокупный доход составил $9,4 млн. Активы холдинга выросли на 48% — c $3,227 млн до $4,784 млн, обязательства увеличились на 55,3% — с $2,681 млн до $4,163 млн.
— Наша команда уверенно справляется с вызовами, с которыми пришлось столкнуться в 2022 году. Мы были вынуждены принять непростое решение уйти из России, но продолжаем активно развивать бизнес в Казахстане и на европейских рынках. В частности, в прошедшем квартале был открыт офис в Афинах, и наш греческий бизнес демонстрирует существенный рост: уже открыто 23 тыс. инвестиционных счетов и совершено почти 150 тыс. транзакций через платформу Freedom24. Также рад сообщить, что в ноябре к нам присоединился Джон Роджерс, ранее возглавлявший аналитический департамент Citibank. Все вместе мы сможем сделать работу всех компаний в составе холдинга еще более эффективной, — подчеркнул Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp.
По состоянию на 30 сентября 2022 года количество брокерских клиентских счетов холдинга составило 310 тыс., тогда как на 30 июня этот показатель был равен 479 тыс. Уменьшение клиентской базы обусловлено исключением клиентских счетов российского сегмента.
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