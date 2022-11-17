Что касается Владивостока, то сам город не относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Однако региональный коэффициент может действовать на предприятиях и организациях с особой спецификой работы. Поэтому точный размер МРОТ нужно уточнять у своего работодателя либо в профсоюзе.