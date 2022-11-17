Величину МРОТ индексируют каждый год, а его размер зависит от цен, инфляционных показателей и безработицы, а также от действующего в стране прожиточного минимума.
Решение о размере показателя принимается на федеральном уровне, но есть и такое понятие, как региональный МРОТ. Его назначают отдельные субъекты Федерации, ориентируясь, например, на тяжелые погодные условия или эффективность экономики региона. Но региональный показатель не может быть ниже федерального значения.
В 2022 году показатель МРОТ поднимали внепланово по всей стране в июне для поддержания доходов граждан с учетом возросшей инфляции. Общероссийское значение минимального размера оплаты труда было установлено на уровне 15 279 рублей. Такой же показатель стал действовать и во Владивостоке.
Эти значения сохранятся до конца декабря, а с начала 2023 года в стране будет проведена очередная индексация МРОТ. Минтруд предлагает повысить показатель на 6,3% и установить его на уровне 16 242 рублей.
Вместе с тем Владивосток относится к Приморскому краю, где действует региональный коэффициент минимального размера оплаты труда. Соглашение о размере данного показателя в Приморском крае на 2021–2024 гг. было подписано между правительством, работодателями и профсоюзами региона.
Это означает, что в некоторых районах Приморского края размер минимальной заработной платы будет умножаться на коэффициент от 1,2 до 1,4. То есть МРОТ может варьироваться от 19 490 тыс. руб. до 22 739 рублей.
Что касается Владивостока, то сам город не относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Однако региональный коэффициент может действовать на предприятиях и организациях с особой спецификой работы. Поэтому точный размер МРОТ нужно уточнять у своего работодателя либо в профсоюзе.
Размер минимального размера оплаты труда влияет на заработную плату примерно трёх миллионов граждан РФ. Кроме того, показатель учитывается при расчете суммы пособий и выплат.
При работе на полную ставку работодатель должен выплачивать своим работникам зарплату не меньше минимальной оплаты труда, установленной в регионе. Для тех сотрудников, у которых зарплата и так была выше уровня регионального значения, с повышением коэффициента ничего не изменится.
Кроме того, следует учесть, что различные коэффициенты, надбавки, премии, начисления за вредность и условия труда, сверхурочные, доплаты за совмещение не входят в показатель МРОТ. Всё это должно оплачиваться отдельно.
Таким образом, работодатель во Владивостоке не сможет платить в 2023 году своему работнику зарплату менее 16 242 рублей. Это касается всех сотрудников, вне зависимости от занимаемой должности и стажа.
Показатель МРОТ используется бухгалтерией предприятия для начисления декретных, больничных, пособий по уходу за ребенком. Для всех этих начислений используется показатель среднедневного заработка работника:
16 242 (размер минимальной оплаты труда на 2023 год) x 24 (рабочие дни в месяце) / 730 (расчетный период в днях за два года) = 534 рубля.
То есть за каждый день больничного или декретного отпуска будет начисляться не менее 534 рублей. Если же зарплата больше показателя МРОТ, то он в расчет браться не будет.
Средний уровень зарплат во Владивостоке — от 35 до 55 тыс. рублей. Чтобы уравнять размер зарплат по региону и поднять общий уровень жизни горожан, по мнению экономистов, необходимо как минимум вдвое повысить минимальный размер оплаты труда в регионе.