«Ростелеком» значительно расширил функционал сайта для операторов

«Обеспечить современными услугами связи, включая доступ в интернет, как можно больше жителей удаленных населенных пунктов — основная задача проекта УЦН, которую сейчас решает “Ростелеком”. Запуск специализированного сайта для операторов, на котором можно подать заявление на доступ к ресурсам “Ростелекома” на объектах проекта УЦН, получил широкий отклик в отрасли. Мы видим заинтересованность операторов в получении новых возможностей, в том числе, в размещении оборудования на объектах УЦН», — сказал директор по инфраструктурным сервисам ПАО «Ростелеком» Константин Хрульков.