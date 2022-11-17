Застройщик из Приморья рассказал про землю китайской компании в центре Владивостока

Представители местных СМИ связались с компанией СП «Строитель», чтобы выяснить, как земля в центре Владивостока отошла китайским строителям. Оказалось, что еще в 2012 году была договоренность о возведении на месте бывшего завода «Металлист» детского сада. Ни о каких дополнительных домах речи не шло еще тогда — десять лет назад.
Первоначальный проект «Аквамарина» включал в себя постройку девяти высоток общей площадью 320 тысяч квадратных метров. Однако при рассмотрении проекта на Градостроительном совете осенью 2008 года застройщику указали на необходимость возведения социальной инфраструктуры. В итоге застройщик построил один дом из девяти, оставив место для строительства социальной инфраструктуры.
— Изначально в реализации проекта участвовали несколько компаний, в том числе китайские инвесторы. Когда стало ясно, что проект не будет реализован в запланированном виде, в том числе из-за неподготовленной транспортной инфраструктуры, было принято решение о прекращении совместной деятельности, — рассказал представитель компании СП «Строитель».
Напомним, что небоскреб «Аквамарин» — международный проект. Проектировали комплекс специалисты ОАО «Приморгражданпроект». Инвестором выступила китайская компания «Цзюньлянь» из Сянгана, подрядчиком — пекинская строительная компания «Шуансин». Участок, как говорит представитель застройщика, оказался с подводными камнями, причем в прямом смысле слова: практически вся территория перед «Аквамарином» — внушительных размеров бомбоубежище завода «Металлист», коридоры которого частично заполнены водой.
Территорию необходимо было приводить в порядок и как-то обустроить для жителей микрорайона, в том числе для жильцов «Аквамарина».
Было принято решение оставить территорию под социальное невысотное строительство, так как возведение новых многоэтажек требовало бы многолетней и очень кропотливой подготовки участка и слишком большого количества этапов согласования с различными ведомствами. Земля, в итоге, осталась в собственности у китайских инвесторов.
— За компанией СП «Строитель» остался участок, на котором сейчас возведен ЖК «Аквамарин», а за партнерами из Китая — участок перед домом. В процессе прекращения совместной деятельности было оговорено, что строительство жилых домов на этом участке невозможно, потому что еще в 2012 году на участке был запланировано строительство детского сада, — отмечают в СП «Строитель».
Напомним, строительная компания «Судеко» намеревается возвести высотки на улице Арсеньева, где еще год назад губернатор Олег Кожемяко обещал сделать сквер. За это было собрано около 3 тысяч подписей. Единственным учредителем ООО «Судеко», согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, является компания из КНР.