Застройщик из Приморья рассказал про землю китайской компании в центре Владивостока

Территорию необходимо было приводить в порядок и как-то обустроить для жителей микрорайона, в том числе для жильцов «Аквамарина».

Было принято решение оставить территорию под социальное невысотное строительство, так как возведение новых многоэтажек требовало бы многолетней и очень кропотливой подготовки участка и слишком большого количества этапов согласования с различными ведомствами. Земля, в итоге, осталась в собственности у китайских инвесторов.