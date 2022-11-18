«Ростелеком» предлагает жителям Приморья пользоваться личным кабинетом

В Приморском крае 79% клиентов «Ростелекома» используют единый личный кабинет для взаимодействия с компанией. Чаще всего его устанавливают пользователи домашнего интернета — 90%. Кроме того, сотрудники «Ростелекома» на этапе подключения услуги помогают пользователям установить личный кабинет и рассказывают, как им пользоваться. Интерфейс простой, понятный и удобный. В нем можно не только оплачивать и подключать услуги и опции, но и пользоваться бонусной программой, которая позволяет экономить.