«Ростелеком» предлагает жителям Приморья пользоваться личным кабинетом

В Приморском крае 79% клиентов «Ростелекома» используют единый личный кабинет для взаимодействия с компанией. Чаще всего его устанавливают пользователи домашнего интернета — 90%. Кроме того, сотрудники «Ростелекома» на этапе подключения услуги помогают пользователям установить личный кабинет и рассказывают, как им пользоваться. Интерфейс простой, понятный и удобный. В нем можно не только оплачивать и подключать услуги и опции, но и пользоваться бонусной программой, которая позволяет экономить.
В Едином личном кабинете (ЕЛК) доступны различные операции: оплата, подключение и отключение услуг и опций, оформление «переезда», просмотр баланса, просмотр истории начислений, получение бонусов. Также в ЕЛК встроен чат, в котором клиенты могут напрямую получить поддержку от оператора в режиме онлайн. В чате предусмотрена возможность вложения письменных заявлений, претензий и чеков для поиска платежей.
Возможные варианты онлайн-расчетов:
Также клиентам «Ростелекома» доступны следующие каналы взаимодействия с компанией: