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Специалист предостерегла от употребления хурмы вместе с холодной водой и молоком

Сегодня, 08:30
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что хурму для ее полного усвоения желательно употреблять отдельно от других продуктов. Тогда она будет усваиваться наилучшим образом. А вместе с холодной водой и молоком этот фрукт вызывает сильное несварение в кишечнике.

По ее словам, хурма содержит витамин C, полезный для иммунитета и профилактики простудных заболеваний, а также улучшающий общее самочувствие и разжижающий кровь. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Москва 24».

Кроме того, в хурме много клетчатки, которая снижает уровень холестерина, из-за чего фрукт будет полезен людям, которые часто едят жирную тяжелую пищу. Хурма помогает защититься от простуды и существенно снижает риск возникновения в организме воспалительных процессов. Однако из-за большого количества легкоусвояемых сахаров этот фрукт лучше не употреблять людям с сахарным диабетом и страдающим непроходимостью кишечника, подчеркнула Анжелика Дюваль.

#Общество
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