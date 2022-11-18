Специалист предостерегла от употребления хурмы вместе с холодной водой и молоком

Кроме того, в хурме много клетчатки, которая снижает уровень холестерина, из-за чего фрукт будет полезен людям, которые часто едят жирную тяжелую пищу. Хурма помогает защититься от простуды и существенно снижает риск возникновения в организме воспалительных процессов. Однако из-за большого количества легкоусвояемых сахаров этот фрукт лучше не употреблять людям с сахарным диабетом и страдающим непроходимостью кишечника, подчеркнула Анжелика Дюваль.