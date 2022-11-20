Сообщество самозанятых сформируют в Приморье

Выйти из тени тем, кто работает сам на себя и стать участником налогового режима «Налог на профессиональный доход» многих людей сподвигли меры господдержки.
Сами приморцы говорят, что очень ценной в этом вопросе стала помощь регионального центра «Мой бизнес». О том, какие меры поддержки помогли самозанятым, рассказала в интервью «Золотому Рогу» директор центра поддержки предпринимательства Приморского края Виктория Петрова.
— Впервые в Приморье прошла конференция для самозанятых «Тренды и возможности для создания и продвижения своего дела», организованная центром «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития Приморского края. Расскажите о мероприятии подробнее, какие знания и новые компетенции получили её участники?
— На конференции участники узнали об услугах центра «Мой бизнес», мерах государственной поддержки. Эксперты рассказали об источниках стартового капитала и об основных ошибках, которые приводят к финансовым потерям, слушатели также узнали об инструментах финансового планирования. Спикеры с богатым опытом рассказали, как создавать и продвигать личный бренд, как эффективно взаимодействовать с блогерами, как сформировать стоимость своего продукта и привести клиента к продаже. У самозанятого нет штата сотрудников. Он должен быть сам себе и юристом, и маркетологом, менеджером по продажам и психологом одновременно. Поэтому на конференции были затронуты все основные направления, которые необходимы для деятельности самозанятого.
Например, был блок, посвящённый эмоциональному интеллекту. Множество самозанятых работают с людьми, для них важно уметь восстанавливать своё ресурсное состояние. Те участники, которые ещё не имеют официального статуса самозанятого узнали, как от своей идеи перейти к собственному делу, которое может приносить хороший доход.
— Какие меры поддержки самозанятых можно получить в центре «Мой бизнес»?
— Даже если вы не зарегистрировались как самозанятый, но планируете это сделать и не знаете, как рассчитать налоги, как их платить, можно ли получить налоговые вычеты и так далее, вы можете обратиться в центр за консультацией к финансовому специалисту, и он подробно ответит на все вопросы. Также в нашем центре можно получить консультации юриста и маркетолога, принять участие в семинарах и мастер-классах по различным темам. Получив статус самозанятого, вы сможете воспользоваться услугой по созданию фотоконтента, наши специалисты помогут разработать сайт или оформить страницу в социальной сети. В этом году мы впервые запустили данные услуги и уже убедились, что они максимально востребованы. В 2023 году мы планируем их реализовывать вновь.
Если говорить о товаропроизводителях, которые что-то делают своими руками — пишут картины, вяжут, шьют, мастерят, то у нас есть услуга по выводу таких самозанятых на маркетплейсы. Это непростой путь — сложный, нужно долго разбираться в тонкостях электронной коммерции, но наши эксперты помогут вам оформить и завести на виртуальные прилавки несколько товарных позиций, что поможет сделать первые шаги в данном направлении.
— Почему такой интерес к конференции и информации о мерах поддержки самозанятых?
— «Налог на профессиональный доход» — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В Приморье он начал применяться с середины 2020 года, соответственно, для нас самозанятые — все в какой-то степени начинающие. На конференции мы предложили участникам самим подумать о том, какие меры поддержки, на их взгляд, необходимы. Мы обязательно проанализируем эту информацию, изучим и с учётом предложений будем строить планы на следующий год.
— Есть ли ограничения для предпринимателей по количеству обращений за поддержкой?
— Если говорить о самозанятых, то в этом году у нас не было ограничений.
— Нужно ли платить за оказанную помощь?
— Все услуги для самозанятых предоставляются на безвозмездной основе.
— Как растёт ли число самозанятых в Приморье?
— Растёт, и очень динамично. Более того, самозанятые ещё в самом начале своего большого пути и я уверена, что в ближайшее время в крае будет сформирована ассоциация самозанятых, чтобы более чётко формировать свою позицию, доносить свои запросы, предложения правительству Приморского края.
— Расскажите о людях, которые работают в центре «Мой бизнес».
— У нас сложился удивительный коллектив, все — высококлассные специалисты, при этом всегда доброжелательные, небезразличные и отзывчивые люди. У нас не практикуется формализм — только индивидуальный подход к любому делу, любому заявителю.
— Каков, на ваш взгляд, главный результат работы центра «Мой бизнес»?
— Самое главное, что наш центр становится точкой притяжения для бизнесменов Приморья, и предприниматели, и самозанятые нам доверяют, с удовольствием участвуют в наших мероприятиях, очень многие становятся нашими партнёрами. В центре «Мой бизнес» собираются наиболее активные, неравнодушные предприниматели и самозанятые, которые хотят, чтобы Приморье развивалось, и жить в нашем регионе становилось комфортнее.
СПРАВКА:
В регионе принята и реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы, реализуются социально значимые проекты и мероприятий и проводятся мероприятия в сфере экономики, инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства.