Сообщество самозанятых сформируют в Приморье

— Даже если вы не зарегистрировались как самозанятый, но планируете это сделать и не знаете, как рассчитать налоги, как их платить, можно ли получить налоговые вычеты и так далее, вы можете обратиться в центр за консультацией к финансовому специалисту, и он подробно ответит на все вопросы. Также в нашем центре можно получить консультации юриста и маркетолога, принять участие в семинарах и мастер-классах по различным темам. Получив статус самозанятого, вы сможете воспользоваться услугой по созданию фотоконтента, наши специалисты помогут разработать сайт или оформить страницу в социальной сети. В этом году мы впервые запустили данные услуги и уже убедились, что они максимально востребованы. В 2023 году мы планируем их реализовывать вновь.