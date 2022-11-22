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Фенебут: что это за лекарственное средство, какое действие оно оказывает на организм

Сегодня, 14:46
Фото: piqsels.com
Фенибут относят к группе ноотропных препаратов. Средство считают производным гамма-аминомасляной кислоты, которое обладает успокаивающим действием на нервную систему. Его основным фармакологическим эффектом считают устранение чувства страха и беспокойства. В аптеках его отпускают по рецепту.

Свойства препарата

Действие этого средства снимает напряженность и улучшает качество сна. Препарат обладает противоэпилептическим эффектом. Укорачивается длительность и сила нистагма. Снижается выраженность астенического синдрома и сосудисто-вегетативных проявлений.

При его приеме становится меньше интенсивность головной боли. В голове уменьшается ощущение тяжести. Повышается умственная работоспособность. Снижается выраженность эмоциональной лабильности и раздражительности. Улучшаются следующие показатели когнитивной деятельности:

  • внимание;
  • память;
  • скорость сенсорно-двигательных реакций.

C первых дней приема у человека препарат улучшает самочувствие. У пациентов применение Фенибута повышает инициативность, усиливают мотивацию к какой-либо деятельности.

Механизм действия

При курсовом использовании лекарство увеличивает число митохондрий в клетках мозгового вещества, окружающих очаг травматического повреждения. Фенибут нормализует скорость протекания энергетических процессов в нейронах. Подробнее со свойствами Фенибута можно, пройдя по ссылке: https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva/nervnaya-sistema/fenibut/.

Лекарственный препарат обладает антиоксидантным действием. Приводит к состоянию нормы процесс перекисного окисления липидов. Фенибут не оказывает никакого влияния на адрено- и холинорецепторы.

Показания к применению

Фенибут чаще всего применяют при астеническом синдроме и тревожно-невротических расстройствах, которые сопровождает беспокойство, тревожное состояние и страхУ него существуют еще следующие оказания к применению:

  • невроз, сопровождающийся навязчивыми состояниями;
  • психопатия;
  • болезнь Меньера;
  • логоневроз;
  • тики у детей;
  • бессонница;
  • алкогольный делирий и абстиненция;
  • энурез;
  • головокружение;
  • кинетозы.

Препарат назначают в профилактических целях в стрессовых ситуациях перед предстоящими операциями и сложными обследованиями.

Противопоказаниями к приему Фенибута считают индивидуальную непереносимость. Его не применяют для лечения детей младше двух лет. Его не назначают беременным и женщинам в период лактации.

Таблетки Фенибута принимают внутрь до приема пищи. Курс лечения продолжается от четырех до шести недель. Принимают препарат, согласно инструкции, трижды в день. Необходимую дозировку средства определяет лечащий врач.

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Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов.

#Общество#Лекарства
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