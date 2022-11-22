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Международный тихоокеанский фестиваль "зацепит" Владивосток
Сегодня, 02:37
Фото: zr.media
Подробная информация о масштабном мероприятии в нашей инфографике
Сюжет
Театр
#Культура
#Театр
#Администрация Владивостока
#Приморский край
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