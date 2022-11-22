Шхуну для ВДЦ «Океан» помогли выгрузить специалисты «Терминала Астафьева»

— Дети будут учиться управлению яхтой, ставить паруса. Ведь Владивосток — это в первую очередь морской город, и где как не во всероссийском детском центре «Океан» учить морскому делу детей со всей страны. Для доставки шхуны во Владивосток, а это сложная и дорогая для нас операция, мы обратились за помощью к социально ответственному бизнесу с крупными социальными проектами — компании «Терминал Астафьева». Руководство оперативно откликнулось и безвозмездно поддержало такой знаковый для «Океана» проект. И благодаря слаженной работе персонала предприятия эта непростая задача была ювелирно выполнена в тяжёлых погодных условиях», — отметил начальник дружины «Океанская Эскадра» ВДЦ «Океан» Максим Живоженко.