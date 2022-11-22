Шхуну для ВДЦ «Океан» помогли выгрузить специалисты «Терминала Астафьева»

«Лена» — первый парусник для юнг проекта «Аскольд-47» на Дальнем Востоке. Его построили на средства президентского гранта.
— Учебная шхуна была выгружена специалистами компании на рейде Находки с атомного лихтеровоза после завершения рейса из Санкт-Петербурга по Северному морскому пути, на на барже «Терминала Астафьева» доставлена в порт Владивосток, — сообщил начальник службы безопасности мореплавания АО «Терминал Астафьева» Виталий Альбрандт.
На двенадцатиместной учебной гафельной парусно-моторной шхуне юнги смогут на практике отрабатывать навыки морского дела.
— Мы с радостью откликнулись на просьбу принять участие в столь важном проекте для детей «Океана» — доставке первой на Дальнем Востоке учебной парусной шхуны. Наши специалисты обладают всеми необходимыми навыками и техникой для перегрузки на рейде в сложившихся непростых условиях волны и ветра. Мы взялись за эту работу, и выполнили её быстро, качественно и в срок. Рады, что с нашей помощью дети, отдыхающие в «Океане», познакомятся с морем и морскими путешествиями, — рассказал заместитель генерального директора АО «Терминал Астафьева» Денис Остряков.
Шхуна — одна из трёх, предназначенных для реализации морских программ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» и «Молодёжной Морской Лиги» на Дальнем Востоке.
— Дети будут учиться управлению яхтой, ставить паруса. Ведь Владивосток — это в первую очередь морской город, и где как не во всероссийском детском центре «Океан» учить морскому делу детей со всей страны. Для доставки шхуны во Владивосток, а это сложная и дорогая для нас операция, мы обратились за помощью к социально ответственному бизнесу с крупными социальными проектами — компании «Терминал Астафьева». Руководство оперативно откликнулось и безвозмездно поддержало такой знаковый для «Океана» проект. И благодаря слаженной работе персонала предприятия эта непростая задача была ювелирно выполнена в тяжёлых погодных условиях», — отметил начальник дружины «Океанская Эскадра» ВДЦ «Океан» Максим Живоженко.