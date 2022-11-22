Во Владивостоке грядёт настоящая транспортная революция

– Люди бросают на целый день машины где попало, где они мешают. Бросают десятки автомобилистов, а мешают они сотням и тысячам горожанам. Но если процесс парковки упорядочить, сделать как во всём цивилизованном мире, то будет хорошо всем. В городе, конечно, есть платные парковки, где-то в глубине дворов есть площадки. Люди ими пользуются. Но на них уже не хватает места. В центр люди обычно приезжают по делам. А стоящие весь рабочий день машины не дают припарковаться у нужного учреждения или здания. Ограничение по времени даст возможность большему числу людей приезжать в сердце столицы для решения дел. Приехал — уехал. Платные парковки образумят людей, я считаю. Знаю, что большая часть автомобилистов во Владивостоке тоже «за» платные парковки, — рассказал глава ООО «Самокат».