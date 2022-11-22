Во Владивостоке грядёт настоящая транспортная революция

В первую очередь, чтобы город стал удобным, доступным и комфортным для людей, необходимо не только улучшать пешеходные пространства и делать общественные территории, но и приводить в порядок транспортную систему.
Первые воплощённые в жизнь инструменты, касающиеся упорядочивания работы общественного транспорта и местных водителей, жители Владивостока уже успели заметить и оценить на собственном опыте. В городе созданы выделенные полосы для общественного транспорта, а также начнут работать парковочные зоны в разных районах. Эти меры, как сообщили в администрации Владивостока, в первую очередь направлены на популяризацию общественного транспорта, снижение количества личных автомобилей в центре Владивостока, а также улучшение дорожного трафика.
– Ещё до официального открытия Центра организации дорожного движения была проведена большая исследовательская работа. Специалисты приняли участие в разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Она предполагает ряд технических решений, в том числе внедрение выделенной полосы для общественного транспорта, работу «умных» светофоров, реконструкцию пешеходных пространств, разработку и формирование парковочных территорий. Все эти решения должны содействовать созданию благоприятной городской среды. Их будем реализовывать поэтапно в течение нескольких лет, — рассказал директор ЦОДД Александр Гревцев.
Разберём немного подробнее, для чего городу нужна транспортная революция и платные парковки.
Во-первых, это поможет людям с комфортом посещать МФЦ, суды, налоговую, администрацию города и правительство края, ведь количество парковочных мест после введения почасовой оплаты резко увеличится. Не каждый захочет платить около тысячи рублей в день за стоящий недалеко от работы автомобиль, освобождая место тем, кто приехал к важным учреждениям по делу.
Во-вторых, городская инфраструктура наконец-то вздохнёт спокойно, избавившись от огромного количества личных машин в центре города. Аварийные и коммунальные службы смогут спокойно проводить как плановые, так и внеплановые вмешательства, а автомобили дорожных служб, моющие и подметающие дороги, станут качественнее проводить уборку. А это значит, что во Владивостоке станет чище и комфортнее.
В-третьих, вектор жителей города наконец-то переместится с личного авто на общественный транспорт. К слову, один автобус, с полной сидячей посадкой способен перевести от 40 человек, а обычная легковушка — всего четыре. Более того, общественный транспорт в центре Владивостока передвигается по «выделенке», минуя все пробки, когда остальные машины в своих полосах едут на порядок медленнее.
В-четвёртых, в центре города наконец-то станет чище воздух и в нём можно будет почувствовать нотки морского бриза, который сейчас затмевает аромат выхлопных газов. Прогулки по Светланской станут отличным завершением дня для каждого, кто работает или проводит время в центре Владивостока.
Все эти аргументы подтверждают и дополняют специалисты, которые в сфере транспорта и логистики трудятся уже не первый год. К примеру, руководитель транспортного предприятия ООО «Самокат» Валерий Кравцов заявил, что введение платных парковочных зон «приведёт в чувство» автомобилистов и научит с уважением относиться к другим горожанам.
– Люди бросают на целый день машины где попало, где они мешают. Бросают десятки автомобилистов, а мешают они сотням и тысячам горожанам. Но если процесс парковки упорядочить, сделать как во всём цивилизованном мире, то будет хорошо всем. В городе, конечно, есть платные парковки, где-то в глубине дворов есть площадки. Люди ими пользуются. Но на них уже не хватает места. В центр люди обычно приезжают по делам. А стоящие весь рабочий день машины не дают припарковаться у нужного учреждения или здания. Ограничение по времени даст возможность большему числу людей приезжать в сердце столицы для решения дел. Приехал — уехал. Платные парковки образумят людей, я считаю. Знаю, что большая часть автомобилистов во Владивостоке тоже «за» платные парковки, — рассказал глава ООО «Самокат».
Напомним, что столица Дальнего Востока перенимает опыт других крупных городов и «подгоняет» его под себя, чтобы сделать жизнь людей, вне зависимости от того, пешеходы они или автовладельцы, удобнее, комфортнее и безопаснее.