Об очистке рек и строительстве дамб в Приморье рассказали в прямом эфире

«В части районов работы уже завершены. В остальных, где есть сложности с доставкой техники, как например, в Ольгинском районе, или уровень воды в реках не позволял приступить к работам раньше, работы завершатся в первых числах декабря», — пояснил Арест Давтян.



Гость эфира также рассказал, что в течение нескольких лет в Приморье возведут новые дамбы в Уссурийске, поселках Рощино и Вострецово Красноармейского района, в Горных Ключах Кировского района, а также в Лесозаводском городском округе — вдоль реки Уссури.