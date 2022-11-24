Об очистке рек и строительстве дамб в Приморье рассказали в прямом эфире

Так, в настоящее время идет расчистка русел рек — до 25 ноября все необходимые работы должны быть завершены. Отдельно министр отметил районы, где работы закончатся позже. Это северная часть края, которая чаще всего страдает от паводков. В том числе, до 25 ноября завершат работы на реке Пасечная, где сократилась подводная часть реки, а невывезенные кустарники создают риск затора.
По словам министра, 14 муниципалитетов края получили средства на проведение неотложных работ по ликвидации последствий паводка этого года. Проводятся такие мероприятия именно в осенне-зимний период — так причиняется меньше всего ущерба водны биоресурсам.
«В части районов работы уже завершены. В остальных, где есть сложности с доставкой техники, как например, в Ольгинском районе, или уровень воды в реках не позволял приступить к работам раньше, работы завершатся в первых числах декабря», — пояснил Арест Давтян.
Гость эфира также рассказал, что в течение нескольких лет в Приморье возведут новые дамбы в Уссурийске, поселках Рощино и Вострецово Красноармейского района, в Горных Ключах Кировского района, а также в Лесозаводском городском округе — вдоль реки Уссури.
Руководитель ЦУР Елена Бурмистрова задала вопрос о возможности проводить расчистку рек не дожидаясь объявления чрезвычайных ситуаций. Елена также упомянула, что после тайфуна в сентябре губернатор региона обращался с предложением по расчистке рек вне периода ЧС на федеральный уровень.
«Прошел ряд заседаний специально созданной межведомственной рабочей группы под руководством министра чрезвычайных ситуаций РФ и губернатора Приморского края, по итогам работы ожидается внесение изменений в законодательство», — рассказал чиновник.
Неравнодушная жительница из Красноармейского района попросила прояснить ситуацию со сбросом промышленных отходов в реку Большая Уссурка. Министр подтвердил, что сброс промышленных сточных вод был действительно зафиксирован, а загрязнение реки произошло в результате деятельности золотодобывающей компании.
«В отношении компании возбуждено административное производство за нарушение лицензионных условий. Поврежденная дамба прудов-отстойников уже восстановлена, сброс сточных вод прекращен», — рассказал министр.
Полную версию эфира с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Арестом Давтяном о чистке речных русел и строительстве дамб можно посмотреть в группе Центра управления регионом во «Вконтакте». ЦУР регулярно проводит прямые эфиры с главами ведомств, чтобы люди могли получить актуальную информацию и ответы на интересующие вопросы «из первых уст». Уточнить свой вопрос или сообщить о проблеме любой желающий может на страницах ЦУР ВКонтакте и Одноклассниках; в чат-боте Правительства и губернатора Приморья; а также на сайте или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».