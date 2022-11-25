После начала частичной мобилизации многие субъекты Федерации стали заявлять об отказе от массового празднования Нового года — 2023. Губернаторы регионов и областей предлагали сократить традиционную программу праздника на Новый год, исключив из нее салюты, корпоративы, представления и концерты, массовые народные гуляния. При этом сэкономленные деньги планировалось отдать на поддержку семей мобилизованных граждан и покупку снаряжения для российских военнослужащих.
Однако данная инициатива не нашла одобрения в Кремле. Например, замминистра обороны Виктор Горемыкин заявил, что в сборе средств для мобилизованных нет никакой необходимости. А многие чиновники вспоминают, что страна праздновала Новый год даже в тяжелом 1941 году.
В правительстве решили, что россиян не стоит лишать праздника, и в связи с этим направили в субъекты Федерации рекомендации по проведению Нового года. Власти считают, что нельзя отменять детские утренники и елки, в муниципалитетах обязательно должны быть праздничные украшения и иллюминация. Можно проводить и новогодние концерты, на которые посоветовали приглашать участников и ветеранов СВО, семьи мобилизованных.
Еще в октябре 2022 года губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил отменить праздничные гуляния на Новый год в регионе из-за СВО. Правительство подготовило ряд поправок в региональный бюджет, из которого, в частности, предлагалось исключить финансирование новогоднего фейерверка во Владивостоке.
На какие цели будут перенаправлены сэкономленные деньги, пока не уточняется. В предыдущем году на новогодние гуляния во Владивостоке потратили из государственной казны 53 миллиона рублей.
Однако главную елку Владивостока приморцы всё же увидят. По информации мэрии Владивостока, на главной площади на Новый год традиционно установят зимний городок с детскими аттракционами, горками и катком. Не будет отменено и праздничное мероприятие для детей, проводимое в ежегодном формате на Новый год, — «Елка главы». Но массовых гуляний на улицах Владивостока и новогоднего салюта не будет.
Что касается других муниципалитетов Приморского края, то многие администрации вслед за Владивостоком также стали отказываться от праздничных фейерверков. Но елки, новогодние украшения и гирлянды, традиционные инсталляции в городах Приморья никто запрещать не собирается.
Губернатор Приморья также посоветовал предприятиям и организациям региона отказаться от масштабного празднования Нового года — 2023. По его словам, сейчас неподходящее время, чтобы устраивать масштабные гуляния и пышные новогодние корпоративы.
Олег Кожемяко порекомендовал руководителям компаний вместо новогодних гуляний подарить своим сотрудникам билеты на культурные мероприятия, потратить сэкономленные деньги на сбор средств для помощи семьям военнослужащих либо на подарки детям.
Глава Приморского края Олег Кожемяко:
«Приближается пора новогодних корпоративов. Знаю, что в прошлые годы некоторые крупные предприятия нашего края проводили пышные новогодние праздники для сотрудников с приглашением звезд, салютами и прочим. Прошу в этом году отметить завершение года более скромно. Всё же время сейчас не то. Надеюсь на понимание этой просьбы. Давайте встретим Новый год со своими родными, друзьями».