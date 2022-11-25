В правительстве решили, что россиян не стоит лишать праздника, и в связи с этим направили в субъекты Федерации рекомендации по проведению Нового года. Власти считают, что нельзя отменять детские утренники и елки, в муниципалитетах обязательно должны быть праздничные украшения и иллюминация. Можно проводить и новогодние концерты, на которые посоветовали приглашать участников и ветеранов СВО, семьи мобилизованных.