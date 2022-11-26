Владивосток продолжает поддерживать участников СВО

Необходимые вещи для бойцов закуплены активистами общественной организации «Восточный Форпрост». Сделать это они смогли при поддержке администрации Владивостока, Арбитражного суда Приморского края, общественных организаций «Офицеры России» и «Сильная Россия». Кроме того, в акции присоединились педагоги города, от них приобрели сварочный аппарат и генератор.
«Собрали именно то, о чем просили сами ребята, — рассказал заместитель главы администрации Владивостока Евгений Бавин. — Например, очень ждут наши бойцы тепловые пушки, которые согреют и их самих, и их технику в холодное время года».
Напомним, акция по сбору помощи для приморских военнослужащих продолжается. Откликнуться на нее могут все желающие. Во Владивостоке работает пять пунктов приема. Они открыты по адресам:
Время работы пунктов — с понедельника по субботу с 10 до 16 часов.
Кроме того, граждане могут обратиться с интересующими вопросами по телефону горячей линии 2750-703.