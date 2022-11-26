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Владивосток продолжает поддерживать участников СВО

Вчера, 23:27
Фото: vlc.ru
На Сергеевский полигон в Приморье передан очередной груз необходимой помощи участникам СВО. В числе собранного — элементы технической поддержки. В ближайшее время груз будут отправлен в зону боевых действий.

Необходимые вещи для бойцов закуплены активистами общественной организации «Восточный Форпрост». Сделать это они смогли при поддержке администрации Владивостока, Арбитражного суда Приморского края, общественных организаций «Офицеры России» и «Сильная Россия». Кроме того, в акции присоединились педагоги города, от них приобрели сварочный аппарат и генератор.

«Собрали именно то, о чем просили сами ребята, — рассказал заместитель главы администрации Владивостока Евгений Бавин. — Например, очень ждут наши бойцы тепловые пушки, которые согреют и их самих, и их технику в холодное время года».

Напомним, акция по сбору помощи для приморских военнослужащих продолжается. Откликнуться на нее могут все желающие. Во Владивостоке работает пять пунктов приема. Они открыты по адресам:

  • ул. Мордовцева, 12, холл 1 этажа (теперь по предварительному звонкупо тел. 240-25-44);
  • ул. Калинина, 116, кабинет 23 (здание администрации Первомайского района);
  • ул. Ильичева, 15, 2 этаж, актовый зал (здание администрации Первореченского района);
  • ул. Снеговая, 31 (Клуб соединения морской пехоты Тихоокеанского флота);
  • ул. Светланская, 89, 4 этаж (местное отделение партии «Единая Россия»).
 

Время работы пунктов — с понедельника по субботу с 10 до 16 часов.

 

Кроме того, граждане могут обратиться с интересующими вопросами по телефону горячей линии 2750-703.

#Общество#Спецоперация#Профориентация#Патриотизм#Приморский край#Администрация Владивостока
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