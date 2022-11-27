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Олег Кожемяко: развитие социального предпринимательства — одна из важнейших задач

Сегодня, 01:29
Фото: zr.media
Первый Дальневосточный форум социального предпринимательства «Бизнес от сердца» прошёл во Владивостоке в пятницу, 25 ноября. В ДВФУ со всего округа съехались представители делового сообщества, чей бизнес не только приносит экономическую выгоду, но и помогает решать социальные проблемы.

Приморье не случайно выбрано местом проведения мероприятия. Открывая форум, губернатор Олег Кожемяко отметил, что край стоит на 4-м месте в национальном рейтинге по количеству социальных предприятий в регионе. В начале 2020 года в Приморье было зарегистрировано 74 социальных предприятий. На сегодня таковых 337.  Для сравнения: на Дальнем Востоке по этому показателю второе место после Приморья занимает Республика Саха (Якутия), где социальных предприятий числится 127.

Высокие показатели социального предпринимательства в Приморье не случайны. Например, в форуме приняли участие и губернатор Приморья и председатель правительства края Вера Щербина. Это сразу повысило статус мероприятия и стало наглядным показателем приоритетов, выбираемых региональной властью.

Олег Кожемяко подчеркнул, что развитие социального предпринимательства в Приморье — одна из важнейших задач.

— Мы поддерживаем предприятия, деятельность, которых направленна на достижение общественно полезных целей, решение социальных проблем граждан и общества. Ведь социальные предприниматели — это помощники государства. Они разгружают госсектор. Открывают детские сады, дома престарелых, дают работу социально уязвимым категориям населения — то есть решают важные социальные задачи, — пояснил губернатор Приморья.

Он также вручил награды победителям регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года — 2022». Дипломы из рук губернатора получили семь приморских предпринимателей, чей бизнес связан с решением социальных задач общества.

 
#Общество#Политика#Инновации#Модернизация#Приморский край
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