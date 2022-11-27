Олег Кожемяко: развитие социального предпринимательства — одна из важнейших задач

Приморье не случайно выбрано местом проведения мероприятия. Открывая форум, губернатор Олег Кожемяко отметил, что край стоит на 4-м месте в национальном рейтинге по количеству социальных предприятий в регионе. В начале 2020 года в Приморье было зарегистрировано 74 социальных предприятий. На сегодня таковых 337. Для сравнения: на Дальнем Востоке по этому показателю второе место после Приморья занимает Республика Саха (Якутия), где социальных предприятий числится 127.