Ольга Сун-жаю уходит с поста генерального директора Корпорации развития Приморья

По поручению губернатора региона Ольга Сун-жаю возглавила работу по решению проблемы долгостроев. Так, в период с 2018 по 2022 годы решена проблема 22 многоквартирных домов, введены в эксплуатацию 209 тысяч квадратных метров. Более 3000 обманутых дольщиков восстановлены в правах. Под ее руководством Корпорации развития Приморского края довелось принять непосредственное участие в работе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Артеме, а также предпринять ряд важных шагов в реализации проектов, связанных с приграничной инфраструктурой автомобильных переходов в Приморском крае, применением механизма КРТ (комплексного развития территорий), ГЧП (государственно-частного партнерства), привлечения в регион финансирования по программе инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК), а также привлечения частных инвестиций.