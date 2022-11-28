Ольга Сун-жаю уходит с поста генерального директора Корпорации развития Приморья

Ольга Сун-жаю пришла к должности благодаря активной позиции в вопросе решения проблемы обманутых дольщиков. В декабре 2018 года заступила на пост генерального директора Корпорации развития Приморского края.
«Под руководством Ольги Викторовны деятельность компании увеличилась буквально в десять раз, сформировалась сильная команда и одновременно душевный коллектив, где есть место взаимному уважению, взаимопомощи и любви к своему делу, каким бы сложным оно не было», — говорится в сообщении пресс-службы КРПК.
По поручению губернатора региона Ольга Сун-жаю возглавила работу по решению проблемы долгостроев. Так, в период с 2018 по 2022 годы решена проблема 22 многоквартирных домов, введены в эксплуатацию 209 тысяч квадратных метров. Более 3000 обманутых дольщиков восстановлены в правах. Под ее руководством Корпорации развития Приморского края довелось принять непосредственное участие в работе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Артеме, а также предпринять ряд важных шагов в реализации проектов, связанных с приграничной инфраструктурой автомобильных переходов в Приморском крае, применением механизма КРТ (комплексного развития территорий), ГЧП (государственно-частного партнерства), привлечения в регион финансирования по программе инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК), а также привлечения частных инвестиций.
С 2019 по 2022 года Приморский край в лице КРПК заключил 11 инвестиционных соглашений на сумму 83,5 млрд рублей в рамках развития трех масштабных инвестиционных площадок: туристический кластер «Приморье» в бухте Муравьиная (включая игорную зону), промышленный парк «Большой камень», остров Русский. В числе крупных инвесторов, с кем налажено сотрудничество, такие компании, как ООО «Парк-отель «Бурдугуз», группа компаний MANTERA, ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ» и другие.
За период работы Ольга Сун-жаю удостоилась ряда благодарностей, в их числе грамоты Генерального прокурора Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Законодательного Собрания Приморского края и других, а главное — благодарности от людей.
По предварительной информации, пост генерального директора КРПК временно займет Игорь Трофимов, который на данный момент возглавляет Инвестиционное агентство Приморского края.