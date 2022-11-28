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Приморцы могут сделать Владивосток молодёжной столицей России

Сегодня, 08:20
Фото: vostokmedia.com
Один из дальневосточных городов претендует на звание молодежной столицы России на 2023 год. Владивосток вошел в шорт-лист всероссийского конкурса.

Все, что нужно, чтобы поддержать город, просто оставить свой голос по ссылке: https://dom.fadm.gov.ru/#voting.

Конкурс «Молодёжная столица России» проводится в этом году впервые. Его старт был объявлен на фестивалях ко Дню молодёжи, и за несколько месяцев в адрес Росмолодёжи поступило 59 заявок от городов. Принять участие в конкурсе могли любые города: миллионники и тысячники, столицы субъектов РФ и районные центры. Заявки оценивали эксперты по разным критериям, в том числе программы мероприятий на 2023 год, креативность решений для молодёжи, интеграцию уникальных городских традиций, а также реалистичность и исполнительность, масштаб и информационную открытость.

По результатам работы жюри в шорт-лист вошли 7 городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. И сейчас выбор за молодёжью! Народное голосование продлится с 23 ноября по 10 декабря. Его результаты будут сложены с оценками экспертов. Победителя объявят 23 декабря на церемонии премии «Время молодых». Выбранный город получит титул «Молодёжной столицы России» на 2023 год и множество бонусов, среди которых — проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодёжи города и другие.

#Общество#Владивосток
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