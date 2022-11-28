Приморцы могут сделать Владивосток молодёжной столицей России

Конкурс «Молодёжная столица России» проводится в этом году впервые. Его старт был объявлен на фестивалях ко Дню молодёжи, и за несколько месяцев в адрес Росмолодёжи поступило 59 заявок от городов. Принять участие в конкурсе могли любые города: миллионники и тысячники, столицы субъектов РФ и районные центры. Заявки оценивали эксперты по разным критериям, в том числе программы мероприятий на 2023 год, креативность решений для молодёжи, интеграцию уникальных городских традиций, а также реалистичность и исполнительность, масштаб и информационную открытость.