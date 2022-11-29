Глава Владивостока лично контролирует ход борьбы с непогодой

Вся работа, которая ведется по ликвидации последствий непогоды, лично контролируется главой Владивостока Константином Шестаковым. В режиме реального времени мэр информирует горожан о проделанных работах и следит за обратной связью от людей, ведь никто лучше самих жителей столицы ДФО не подскажет, какому участку нужно уделить особое внимание.