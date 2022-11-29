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Глава Владивостока лично контролирует ход борьбы с непогодой

Сегодня, 06:45
Фото: vlc.ru
Сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» второй день подряд очищают город от ледяной глазури. А дорожные службы не жадничают химреагенты, которыми поливают дорогу. Координирует весь процесс уборки города лично мэр Владивостока Константин Шестаков.
Сюжет
Город

Сейчас их задача оперативно очистить тротуар от замерших осадков и посыпать труднопроходимые места реагентами, с чем они успешно и справляются.

Вся работа, которая ведется по ликвидации последствий непогоды, лично контролируется главой Владивостока Константином Шестаковым. В режиме реального времени мэр информирует горожан о проделанных работах и следит за обратной связью от людей, ведь никто лучше самих жителей столицы ДФО не подскажет, какому участку нужно уделить особое внимание.

«С раннего утра к работе присоединились привлеченные коммерческие организации, с которыми городская администрация заключила дополнительные контракты на ручную очистку пешеходных маршрутов», — рапортует градоначальник в своем Telegram-канале.

Добавим, что во всех районах города работают пескоразбрасыватели, грейдеры, машины с химреагентом, трактора-щетки муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Их активная деятельность позволила сегодня утром транспорту беспрепятственно передвигаться по основным транспортным артериям города.

В оперативном штабе СГТ отчитались, что сейчас на улицах Владивостока работает 168 единиц техники.

«С началом осадков и в течение всего дня и вечера чистили, проливали дороги химреагентом, просыпали песко-соляной смесью, — рассказал директор предприятия Николай Насонов. –. Особое внимание уделяем подъездам к больницам и поликлиникам, детским садам и школам. На контроле — все спуски — подъемы, другие традиционно сложные участки, маршруты общественного транспорта».

Отметим, что практически все дороги во Владивостоке обрабатываются химическими реагентами по несколько раз. Это делается из-за характерных особенностей местного климата: снег сменяется дождем, затем температура снова понижается.

Рабочие СГТ уже с раннего утра занимаются расчисткой лестниц, переходов, виадуков и остановок. В оперативном штабе в круглосуточном режиме и при участии сотрудников МЧС и ГИБДД идет мониторинг ситуации и координация движения всей спецтехники.

Благодаря такой работе и пристальному вниманию мэра к проблемам уборки города после стихии, горожане смогли сегодня утром безопасно выбраться из своих домов и отправиться по делам, не боясь за сохранность личного транспорта и собственной жизни.

 

 

#Общество#Город#Снег#Администрация Владивостока#Приморский край#Владивосток#Погода#Умный город#Мэрия Владивостока
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