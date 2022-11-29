Глава Владивостока лично контролирует ход борьбы с непогодой

Сейчас их задача оперативно очистить тротуар от замерших осадков и посыпать труднопроходимые места реагентами, с чем они успешно и справляются.
Вся работа, которая ведется по ликвидации последствий непогоды, лично контролируется главой Владивостока Константином Шестаковым. В режиме реального времени мэр информирует горожан о проделанных работах и следит за обратной связью от людей, ведь никто лучше самих жителей столицы ДФО не подскажет, какому участку нужно уделить особое внимание.
«С раннего утра к работе присоединились привлеченные коммерческие организации, с которыми городская администрация заключила дополнительные контракты на ручную очистку пешеходных маршрутов», — рапортует градоначальник в своем Telegram-канале.
Добавим, что во всех районах города работают пескоразбрасыватели, грейдеры, машины с химреагентом, трактора-щетки муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Их активная деятельность позволила сегодня утром транспорту беспрепятственно передвигаться по основным транспортным артериям города.
В оперативном штабе СГТ отчитались, что сейчас на улицах Владивостока работает 168 единиц техники.
«С началом осадков и в течение всего дня и вечера чистили, проливали дороги химреагентом, просыпали песко-соляной смесью, — рассказал директор предприятия Николай Насонов. –. Особое внимание уделяем подъездам к больницам и поликлиникам, детским садам и школам. На контроле — все спуски — подъемы, другие традиционно сложные участки, маршруты общественного транспорта».
Отметим, что практически все дороги во Владивостоке обрабатываются химическими реагентами по несколько раз. Это делается из-за характерных особенностей местного климата: снег сменяется дождем, затем температура снова понижается.
Рабочие СГТ уже с раннего утра занимаются расчисткой лестниц, переходов, виадуков и остановок. В оперативном штабе в круглосуточном режиме и при участии сотрудников МЧС и ГИБДД идет мониторинг ситуации и координация движения всей спецтехники.
Благодаря такой работе и пристальному вниманию мэра к проблемам уборки города после стихии, горожане смогли сегодня утром безопасно выбраться из своих домов и отправиться по делам, не боясь за сохранность личного транспорта и собственной жизни.