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«Ледяной дождь» не застал врасплох власти Владивостока

Сегодня, 05:22
Фото: vlc.ru
Снегопад, переходящий в дождь, накрывший столицу ДФО 28 ноября, не застал врасплох коммунальные и оперативные службы. Слажено, быстро и качественно дорожники обработали все транспортные артерии, сведя к минимуму ДТП и опасные ситуации для жизни и здоровья горожан.
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Город

Еще до начала дождя и снега в городе была проведена широкая информационная кампания по предупреждению горожан о надвигающейся непогоде. Именно благодаря этому в конце рабочего дня пробки не превышали 5-6 баллов, а дороги, даже на крутых склонах были доступны для проезда. Также, в теплый период города, ответственные структуры заблаговременно приобрели необходимое количество реагентов и отремонтировали дорожную технику. Такой подход позволил без проволочек справиться с мини-версией ледяного дождя, который обрушился на Владивосток.

Как отчитались в мэрии Владивостока, уже по состоянию на 6:30 утра, в городе свободный проезд по всем основным магистралям. Однако автомобилистов просят сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте, так как обработка дорог продолжается.

Примечательно, что всю ночь техника в усиленном режиме проводила обработки дорог реагентами и их очистку от наледи и снега.

Также с раннего утра, можно сказать, что с первыми лучами рассвета, началась очистка и обработка реагентами тротуаров, лестниц, переходов, виадуков и автобусных остановок. Всё это проводилось вручную.

Показателем того, что обычное течение жизни в городе не было прервано непогодой стал выход всех единиц общественного транспорта на свои маршруты. А глубокой ночью были сняты ограничения для большегрузов

Также школы и детские сады были готовы к приему детей несмотря на то, что в них введено свободное посещение.

По-прежнему из-за своих инженерных характеристик остаётся закрытым на этот час спуск на Капитана Шефнера.

Мэрия Владивостока призывает горожан обо всех нарушениях в работе городского хозяйства сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333. Помимо этого, Каждый житель может написать в специальный чат-бот и пожаловаться на некачественную работу управляющей компании, которая не почистила придомовую территорию

#Город#Снег#Уборка#Администрация Владивостока#Прогноз погоды#Приморский край#Владивосток#Глава города Владивостока#Мэрия Владивостока
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