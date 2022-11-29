«Ледяной дождь» не застал врасплох власти Владивостока

Еще до начала дождя и снега в городе была проведена широкая информационная кампания по предупреждению горожан о надвигающейся непогоде. Именно благодаря этому в конце рабочего дня пробки не превышали 5-6 баллов, а дороги, даже на крутых склонах были доступны для проезда. Также, в теплый период города, ответственные структуры заблаговременно приобрели необходимое количество реагентов и отремонтировали дорожную технику. Такой подход позволил без проволочек справиться с мини-версией ледяного дождя, который обрушился на Владивосток.