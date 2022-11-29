На уборку улиц столицы Дальнего Востока вышло рекордное количество дворников

Уборкой ледяной глазури с дорог, лестниц и тротуаров во Владивостоке сейчас занимается порядка 238 человек.
Утром к ним присоединились рабочие подрядных организаций, которые также помогают наводить порядок в городе.
Коренные жители Владивостока отмечают в социальных сетях, что такого количества дворников после выпавшего снега, они никогда не видели.
Рабочие ответственно подходят к своей работе и щедро посыпают опасные участки пескосолевой смесью, которая помогает топить лёд и дает безопасный проход по крутым спускам и другим опасным участкам.
Как рассказали в оперативном штабе при муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий», очистка тротуаров, лестниц, переходов, остановок ото льда и снега идёт вручную во всех районах города
«К этой работе подключены подрядные организации, бригады распределены по социально-значимым маршрутам», – отмечают специалисты.
Добавим, что со вчерашнего дня на обработку дорог и тротуаров было потрачено 775 тонн песко-соляной смеси, 132 тонны жидких реагентов и 98 тонн бионорда.
«Запасы реагентов сформированы в достаточном количестве. Работы по ликвидации последствий дождя и снега, обрушившегося на город в минувший понедельник, будут вестись и дальше в круглосуточном режиме», – добавляют в оперштабе.
Несмотря на то, что все дороги доступны для проезда, автомобилистов просят сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам необходимо передвигаться с осторожностью.
Напомним, что 28 ноября, во Владивостоке прошёл уже традиционный «ледяной дождь». Аномалия такого природного явления заключается в том, что при минусовой температуре идёт именно дождь, а не снег, который при падении застывает и образует ледяную горку по всему городу. Такое уже случалось в столице ДФО ранее, но предыдущий глава не был готов к удару стихии, поэтому последствия после неё приходилось ликвидировать годами.
Однако новая команда администрации Владивостока вместе с действующим главой Константином Шестаковым сделала соответствующие выводы и подготовилась к удару стихии.