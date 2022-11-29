На уборку улиц столицы Дальнего Востока вышло рекордное количество дворников

Напомним, что 28 ноября, во Владивостоке прошёл уже традиционный «ледяной дождь». Аномалия такого природного явления заключается в том, что при минусовой температуре идёт именно дождь, а не снег, который при падении застывает и образует ледяную горку по всему городу. Такое уже случалось в столице ДФО ранее, но предыдущий глава не был готов к удару стихии, поэтому последствия после неё приходилось ликвидировать годами.