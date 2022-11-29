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На уборку улиц столицы Дальнего Востока вышло рекордное количество дворников

Сегодня, 05:51
Фото: Vlc.ru
Сегодняшнее утро началось для горожан с характерных звуков лопаты и метлы. Это первыми лучами солнца на улицу вышли сотрудники предприятия, отвечающего за содержание городских территорий. Именно они подготовили тротуары и улицы к утреннему часу-пику.
Сюжет
Город

Уборкой ледяной глазури с дорог, лестниц и тротуаров во Владивостоке сейчас занимается порядка 238 человек.

Утром к ним присоединились рабочие подрядных организаций, которые также помогают наводить порядок в городе.

Коренные жители Владивостока отмечают в социальных сетях, что такого количества дворников после выпавшего снега, они никогда не видели.

Рабочие ответственно подходят к своей работе и щедро посыпают опасные участки пескосолевой смесью, которая помогает топить лёд и дает безопасный проход по крутым спускам и другим опасным участкам.

Как рассказали в оперативном штабе при муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий», очистка тротуаров, лестниц, переходов, остановок ото льда и снега идёт вручную во всех районах города

«К этой работе подключены подрядные организации, бригады распределены по социально-значимым маршрутам», – отмечают специалисты.

Добавим, что со вчерашнего дня на обработку дорог и тротуаров было потрачено 775 тонн песко-соляной смеси, 132 тонны жидких реагентов и 98 тонн бионорда.

«Запасы реагентов сформированы в достаточном количестве. Работы по ликвидации последствий дождя и снега, обрушившегося на город в минувший понедельник, будут вестись и дальше в круглосуточном режиме», – добавляют в оперштабе.

Несмотря на то, что все дороги доступны для проезда, автомобилистов просят сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам необходимо передвигаться с осторожностью.

Напомним, что 28 ноября, во Владивостоке прошёл уже традиционный «ледяной дождь». Аномалия такого природного явления заключается в том, что при минусовой температуре идёт именно дождь, а не снег, который при падении застывает и образует ледяную горку по всему городу. Такое уже случалось в столице ДФО ранее, но предыдущий глава не был готов к удару стихии, поэтому последствия после неё приходилось ликвидировать годами.

Однако новая команда администрации Владивостока вместе с действующим главой Константином Шестаковым сделала соответствующие выводы и подготовилась к удару стихии.

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