Столица Дальнего Востока успешно борется с последствиями «ледяного дождя»

В этот раз Владивосток отделался, можно сказать, скромными последствиями ледяного дождя, и можно надеяться, что в ближайшие несколько дней ледяной панцирь будет убран не только с узких дорог, но и со всех лестниц, тротуаров, из дворов краевого центра, и ходить по городу снова станет безопасно.