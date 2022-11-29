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Столица Дальнего Востока успешно борется с последствиями «ледяного дождя»

Сегодня, 07:16
Фото: vlc.ru
«Облегчённая версия ледяного дождя», сковавшая с утра Владивосток во льдах, не принесла таких бед, как пару лет назад. Однако гололёд в городе был изрядный. Городские службы активно взялись за ликвидацию последствий стихии.
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Город

По данным пресс-службы администрации Владивостока, особое внимание уделялось тем проездам, где в силу разных причин (например, из-за узости дороги) крупногабаритная техника с реагентами или песко-солевой смесью проехать не может. Такие участки дороги обрабатывались вручную. Современные реагенты типа бионорда легко справляются со льдом, а образовавшуюся «кашу» собирала малая техника.

Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» прошлись, вручную обрабатывая участки, по десяткам улиц столицы ДФО. Были обработаны подъёмы, спуски, проезды на проспекте Острякова, улице Адмирала Завойко, Сипягина, Русской, Сабанеева — словом, во всех районах краевого центра.

Фото: vlc.ru

Активно велась с самого утра и работа по очистке ото льда лестниц, тротуаров, виадуков, надземных переходов. Рабочие «СГТ» и «Зелёный Владивосток», а также сотрудники подрядных организаций (всего около трёх сотен человек) вели активную борьбу со льдом на этих важных участках. Кроме того, многие УК занялись ликвидацией последствий стихии, вышли на уборку и сотрудники ТСЖ, магазинов, кафе и других предприятий и организаций.

Как отмечают в администрации города, сейчас большой блок работы ведётся по очистке тротуаров и лестниц, находящихся на балансе города. В этом году на работу были трудоустроены дополнительные единицы дворников, которые с раннего утра вышли на закреплённый участки.

Фото: vlc.ru

В этот раз Владивосток отделался, можно сказать, скромными последствиями ледяного дождя, и можно надеяться, что в ближайшие несколько дней ледяной панцирь будет убран не только с узких дорог, но и со всех лестниц, тротуаров, из дворов краевого центра, и ходить по городу снова станет безопасно.

Фото: vlc.ru
#Город#Администрация Владивостока#Новости#Приморский край#Ледяной дождь
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