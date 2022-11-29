В чём сила,брат? – Расскажет владивостокцам Ленка

Что касается финала спектакля… Современный театр не оставляет однозначных ответов в финале, не вбивает, знаете, такой гвоздь: вот только так, и не иначе. Поэтому мы сделали финал таким, каким, наверное, он и должен быть. Вспомните фильм Ролана Быкова «Чучело»: какой там финал, можно назвать его счастливым? С одной стороны, Лена победила, а с другой – она уезжает, с третьей – её ждёт впереди нечто новое, каким оно будет. Да, всем нам хочется счастливых финалов, хочется справедливости, мы идём по жизни с жаждой света. Вот, опираясь на эту жажду, мы и создавали финал.