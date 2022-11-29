В чём сила,брат? – Расскажет владивостокцам Ленка

Директор театра молодёжи Игорь Селезнёв рассказал, что в каком-то смысле спектакль стал откликом на зрительский запрос.
– Нам звонили педагоги Владивостока, говорили о том, что в некоторых школах остро стоит тема буллинга, травли, – рассказал на пресс-конференции, прошедшей до премьеры, Игорь Селезнёв. – И просили создать постановку, которая поговорила бы со школьниками на эту непростую тему, зацепила бы их души… Поэтому, когда наш художественный руководитель Павел Макаров сказал, что хочет поставить «Чучело», это предложение было поддержано.
Девочку Лену родители, часто уезжающие в командировки, отправили на некоторое время пожить к дедушке на остров Попова. Отношения с одноклассниками у девочки не сложились, почему-то её стали дразнить «чучелом». Лена решила узнать, что за чучело такое, и взяла в библиотеке повесть Владимира Железникова.
Так начинается спектакль «Ленка» в театре молодёжи.
– Мы ставим особенную версию знаменитой повести Владимира Железнякова «Чучело» – для нашего театра специально пьесу по мотивам произведения написала драматург Гуля Насырова, – рассказал Павел Макаров, художественный руководитель театра, режиссёр спектакля. – Над постановкой работала замечательная команда, в том числе художник по свету, по видео, композитор написал музыку.
О чём спектакль? Мы не хотели сужать тему постановки только до буллинга, травли, на мой взгляд, об этом много сегодня говорят и без нас. Да, тема острая, но не настолько, чтобы разбирать её детально. В нашем спектакле на первом месте – светлый человек, Лена Бессольцева, попадает в такую ситуацию, в такую среду, что главной её задачей становится понять, как сохранить в себе этот свет, несмотря ни на что.
Нам было важным рассказать эту историю, рассказать так, чтобы она была и трогательной, и смешной, и в меру грустной.
Что касается финала спектакля… Современный театр не оставляет однозначных ответов в финале, не вбивает, знаете, такой гвоздь: вот только так, и не иначе. Поэтому мы сделали финал таким, каким, наверное, он и должен быть. Вспомните фильм Ролана Быкова «Чучело»: какой там финал, можно назвать его счастливым? С одной стороны, Лена победила, а с другой – она уезжает, с третьей – её ждёт впереди нечто новое, каким оно будет. Да, всем нам хочется счастливых финалов, хочется справедливости, мы идём по жизни с жаждой света. Вот, опираясь на эту жажду, мы и создавали финал.
В спектакле заняты молодые артисты театра молодёжи – Денис Лашко, Владимир Мунько, Сергей Рюмкин, Никита Лазарев, Дарья Мухортова и другие, а также Андрей Трофимов, Алёна Устюжина, Елена Варивода, Татьяна Донская. Действие постановки разворачивается в 80-х годах прошлого века, но никакой исторической реконструкции ждать от спектакля не стоит.
– Мы делали спектакль о времени, которое прошло, в котором проходило детство мам и пап наших юных зрителей, – сказал Пётр Окунев, художник театра молодёжи. – В нашем спектакле наша современница – девочка Лена – начинает читать повесть «Чучело», и зритель видит события как бы её глазами. Мы не переносили время действия в современность, но и не следовали буквально всем деталям 80-х годов прошлого века. Поэтому в спектакле много примет 80-х, но таких, какими их представляет себе наша современница. Этой концепции – никакого исторического экскурса в прошлое – подчиняется и сценография, и костюмы. Мы постарались сохранить атмосферу 80-х, и думаю, нам это удалось – создать на сцене ностальгическую эстетику.
Начав читать книгу, наша современница Ленка словно даёт характеристики каждому из персонажей «Чучела»: «Вот Лохматый – он верит, что сила – это главное. Это Валька, для него сила в деньгах. Это Васильев, он считает, что сила – в правде». В чём же найдёт силу сама Ленка и девочка, о которой она читает, – Лена Бессольцева?
– Конечно, мне было сложно работать над ролью Лены Бессольцевой, – рассказала актриса Олеся Белоконь. – Во-первых, потому, что в жизни мне не приходилось сталкиваться с травлей. Во-вторых, для многих Лена Бессольцева – это Кристина Орбакайте, и созданный ею образ стал едва ли не эталонным, он даже во мне засел, я ведь смотрела фильм… И иногда ловила себя на том, что на репетициях у меня проскакивали какие-то интонации Кристины Орбакайте, жесты. Но я старалась уходить от этого, старалась найти свою, мою Ленку Бессольцеву. Девочку со светом в душе.