Власти Артёма организовали работу по расчистке улиц города

Тротуары и пешеходные зоны очищают вручную от наледи с 8 утра. Как сообщили в МКУ «Управление благоустройства г. Артема», работы проводятся на улицах Фрунзе, Кирова, Лазо, Дзержинского. Уборка проводится и в территориальных управлениях.



Подходы к социально-значимым объектам, тротуары, подходы к автобусным остановкам, пешеходные переходы посыпаются пескосолевой смесью и отсевом.



Работы будут вестись в течение всего дня. Во второй половине дня запланировано приступить к уборке в детском парке «Артемка».