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Власти Артёма организовали работу по расчистке улиц города

Сегодня, 03:34
Фото: Администрация АГО
Рабочие с раннего утра освобождают пешеходные зоны от наледи, дороги обрабатывают реагентами.

Тротуары и пешеходные зоны очищают вручную от наледи с 8 утра.  Как сообщили в МКУ «Управление благоустройства г. Артема», работы проводятся на улицах Фрунзе, Кирова, Лазо, Дзержинского. Уборка проводится и в территориальных управлениях. 

Подходы к социально-значимым объектам, тротуары, подходы к автобусным остановкам, пешеходные переходы посыпаются пескосолевой смесью и отсевом. 

Работы будут вестись в течение всего дня.  Во второй половине дня запланировано приступить к уборке в детском парке «Артемка».

Обеспечить безопасность жителей Артема и ближайших населенных пунктов в условиях гололеда поручил глава АГО Вячеслав Квон.

#Общество#Приморский край#Вячеслав Квон
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