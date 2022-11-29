Знакомьтесь: мастер-план

В частности, концепцию развития Владивостока дополнили мероприятиями по сохранению прибрежной полосы в рамках строительства кольцевой автодороги (ВКАД), развитию морского сообщения с островными территориями. Учли специалисты вопросы модернизации сетей тепло- и электроснабжения. Ими были озвучены предложения по созданию инфраструктуры для развития среднего профессионального образования и морских видов спорта. Отдельно планируется проработать вопросы реорганизации территории «Почты России» на улице Некрасовской и ревитализация территории Центра судоремонта «Дальзавод».