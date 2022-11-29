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Знакомьтесь: мастер-план

Сегодня, 01:09
Фото: Анастасия Котлярова
Во Владивостоке кипит работа над мастер-планом города. В нём предусмотрены развитие морского сообщения, модернизация инженерных сетей и новые соцобъекты.

Специалисты администрации Владивостока совместно с архитекторами КБ «Стрелка» продолжают работу над мастер-планом дальневосточной столицы. На днях в городской администрации была проведена стратегическая сессия. В её рамках сотрудники мэрии, архитекторы и приглашённые эксперты детализировали ключевые направления концепции развития Владивостока.

Главный фокус – на разделах транспорта, градостроительной застройки, общественных пространств, инженерной инфраструктуры, развитии острова Русский и социальной инфраструктуре.

В частности, концепцию развития Владивостока дополнили мероприятиями по сохранению прибрежной полосы в рамках строительства кольцевой автодороги (ВКАД), развитию морского сообщения с островными территориями. Учли специалисты вопросы модернизации сетей тепло- и электроснабжения. Ими были озвучены предложения по созданию инфраструктуры для развития среднего профессионального образования и морских видов спорта. Отдельно планируется проработать вопросы реорганизации территории «Почты России» на улице Некрасовской и ревитализация территории Центра судоремонта «Дальзавод».

Ранее глава Владивостока Константин Шестаков предложил депутатам городской думы войти в состав рабочей группы для более детальной проработки концепции развития дальневосточной столицы. Он считает, что основное внимание необходимо уделить развитию микрорайонов. И в этой части совместная работа с депутатским корпусом позволит учесть все пожелания горожан.

Отметим, что мастер-план разрабатывается при непосредственном участии ВЭБ.РФ. Завершение работы над созданием мастер-плана Владивостока намечено на весну 2023 года.

По материалам администрации Владивостока

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