Что делать с кредитом при смене фамилии?

Если у такого гражданина имеется кредит потребительский или ипотечный в банке, возникают закономерные вопросы — нужно ли заключать новый договор, изменится ли кредитная история, как продолжать обслуживание в финансовом учреждении. Никаких сложностей смена фамилии не вызывает, но известить банк об этом событии все же необходимо.