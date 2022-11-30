Что делать с кредитом при смене фамилии?

Реже смена персональных данных происходит по другим причинам, например, человек решает взять себе звучную фамилию: во всех случаях требуется переоформление паспорта и других документов.
Если у такого гражданина имеется кредит потребительский или ипотечный в банке, возникают закономерные вопросы — нужно ли заключать новый договор, изменится ли кредитная история, как продолжать обслуживание в финансовом учреждении. Никаких сложностей смена фамилии не вызывает, но известить банк об этом событии все же необходимо.
Что нужно сделать заемщику при смене фамилии?
Изменение личных данных заемщика (будь-то ФИО, контакты для связи, место регистрации) требует обращения в кредитное учреждение — человеку необходимо:
Если офиса банка рядом нет, нужно позвонить на горячую линию и уточнить у оператора порядок действий — возможно, копии документов удастся отправить по электронной почте или иным способом.
Чем грозит отказ от уведомления банка о смене персональных данных?
Конечно, не все заемщики после изменения фамилии уведомляют банк — многие не хотят тратить время или попросту не знают, что это необходимо. Отказ чреват негативными последствиями:
«Смена фамилии не влияет на кредитную историю — „потерять“ паспорт и обновить сведения в БКИ не получится, т. к. идентификация проводится и по другим реквизитам, например, ИНН или СНИЛС», — предупреждает эксперт.
Если при оформлении займа указать старые данные, первичная проверка выявит, что паспорт недействителен — заемщику откажут и могут даже внести в черный список за попытку обмана, поэтому так делать не стоит. Подобрать выгодный заем можно на странице https://bankiros.ru/zaymy/online, где собраны все предложения от МФО.
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