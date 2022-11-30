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Что делать с кредитом при смене фамилии?

30 ноября 17:50
Фото: 1MI
Изменение фамилии — обыденная ситуация для женщин при вступлении в брак или расторжении брака.

Реже смена персональных данных происходит по другим причинам, например, человек решает взять себе звучную фамилию: во всех случаях требуется переоформление паспорта и других документов.

Если у такого гражданина имеется кредит потребительский или ипотечный в банке, возникают закономерные вопросы — нужно ли заключать новый договор, изменится ли кредитная история, как продолжать обслуживание в финансовом учреждении. Никаких сложностей смена фамилии не вызывает, но известить банк об этом событии все же необходимо.

Что нужно сделать заемщику при смене фамилии?

Изменение личных данных заемщика (будь-то ФИО, контакты для связи, место регистрации) требует обращения в кредитное учреждение — человеку необходимо:

  1. Посетить офис банка, в котором имеются действующие продукты.
  2. Сообщить менеджеру об изменении персональных данных.
  3. Предоставить новый паспорт и документы, подтверждающие смену фамилии (например, свидетельство о браке).
  4. Следовать инструкциям специалиста — с новых документов могут снять копию либо попросить о заключении дополнительного соглашения.

Если офиса банка рядом нет, нужно позвонить на горячую линию и уточнить у оператора порядок действий — возможно, копии документов удастся отправить по электронной почте или иным способом.

Чем грозит отказ от уведомления банка о смене персональных данных?

Конечно, не все заемщики после изменения фамилии уведомляют банк — многие не хотят тратить время или попросту не знают, что это необходимо. Отказ чреват негативными последствиями:

  • платеж по кредиту не примут в отделении банка;
  • при обслуживании по телефону будет сложно пройти идентификацию;
  • при возникновении проблем с картой или кредитом придется сначала сменить персональные данные, а затем — решать трудности;
  • при подаче в дальнейшем заявки на кредит старые данные будут недействительными — быстро оформить ссуду даже в «своем» банке не получится.

«Смена фамилии не влияет на кредитную историю — „потерять“ паспорт и обновить сведения в БКИ не получится, т. к. идентификация проводится и по другим реквизитам, например, ИНН или СНИЛС», — предупреждает эксперт.

Если при оформлении займа указать старые данные, первичная проверка выявит, что паспорт недействителен — заемщику откажут и могут даже внести в черный список за попытку обмана, поэтому так делать не стоит. Подобрать выгодный заем можно на странице https://bankiros.ru/zaymy/online, где собраны все предложения от МФО.

 

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#Кредит
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