«Ростелеком» продолжает ускорять интернет в Приморье

GPON — одна из современных технологий, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры абонента и позволяет одновременно подключить несколько услуг.
Новые клиенты компании, подключив услуги связи по перечисленным тарифам, также получат удвоенную скорость интернета.
Оператор ускорил тарифные планы линейки «Игровой» в городах Спасск-Дальний, Партизанск, Дальнереческ и Дальнегорск, а также населенных пунктах Воздвиженка, Преображение и Сибирцево. Теперь их жители могут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с (скорость доступна по технологии GPON).
Тариф «Игровой» разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры.
— Ускорение интернета — это еще одна инициатива, направленная на повышение комфорта наших клиентов, и стала ответом на их растущие потребности. Сегодня в квартирах абонентов стабильно включены сразу несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, а у многих — устройства видеонаблюдения и датчики «Умного дома». Инфраструктура «Ростелекома» обладает прочным запасом пропускной способности и полностью готова к повышенным нагрузкам, — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.
В Лучегорске «Ростелеком» ускорил домашний интернет в два раза без изменения стоимости. Также стал доступен новый пакетный тариф «Технологии контроля. Макси 2.0.», который включают интернет до 50 Мбит/с, интерактивное телевидение Wink и сервис «Видеонаблюдение». Пользователи могут подключить сразу три услуги по выгодной цене.
В Находке, Уссурийске, Фокино и Лесозаводске до 300 Мбит/с выросла скорость интернета в пакетном предложении с интерактивным телевидением Wink и сервисом «Видеонаблюдение». Видеонаблюдение помогает следить за жильем и имуществом, контролировать обстановку в квартире или доме на расстоянии. Управлять услугой можно через личный кабинет на сайте или с помощью мобильного приложения из любой точки мира, где есть интернет. Клиенты отмечают, что с этим сервисом меньше беспокоятся за жилье, когда надолго уезжают.
- Мы в этом году переключились на пакетный тариф, потому что у нас несколько услуг: интернет, телевидение и камеры от «Ростелекома». Во-первых, так удобнее оплачивать, а, во-вторых, получилось еще и выгоднее. У нас свой дом, и видеонаблюдение поставили давно. Оно стало незаменимой услугой, особенно, когда уезжаем, — делится Иван, клиент «Ростелекома» в Находке.
Напомним, в августе этого года «Ростелеком» ускорил домашний интернет в 108 небольших населенных пунктах Приморского края. Скорость доступа выросла в среднем в три-четыре раза, а стоимость услуг связи при этом не изменилась.