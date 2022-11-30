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«Ростелеком» продолжает ускорять интернет в Приморье

Сегодня, 01:30
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» увеличил скорость домашнего интернета без изменения стоимости и запустил новые тарифы в населенных пунктах Приморья. Ускорение коснулось действующих абонентов компании, которые пользуются тарифами: «Технологии доступа», «Игровой», «Технология развлечения» по GPON.

GPON — одна из современных технологий, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры абонента и позволяет одновременно подключить несколько услуг.

Новые клиенты компании, подключив услуги связи по перечисленным тарифам, также получат удвоенную скорость интернета.

Оператор ускорил тарифные планы линейки «Игровой» в городах Спасск-Дальний, Партизанск, Дальнереческ и Дальнегорск, а также населенных пунктах Воздвиженка, Преображение и Сибирцево. Теперь их жители могут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с  (скорость доступна по технологии GPON).

Тариф «Игровой» разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры.

— Ускорение интернета — это еще одна инициатива, направленная на повышение комфорта наших клиентов, и стала ответом на их растущие потребности. Сегодня в квартирах абонентов стабильно включены сразу несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, а у многих — устройства видеонаблюдения и датчики «Умного дома». Инфраструктура «Ростелекома» обладает прочным запасом пропускной способности и полностью готова к повышенным нагрузкам, — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

В Лучегорске «Ростелеком» ускорил домашний интернет в два раза без изменения стоимости. Также стал доступен новый пакетный тариф «Технологии контроля. Макси 2.0.», который включают интернет до 50 Мбит/с, интерактивное телевидение Wink и сервис «Видеонаблюдение».  Пользователи могут подключить сразу три услуги по выгодной цене.

В Находке, Уссурийске, Фокино и Лесозаводске до 300 Мбит/с выросла скорость интернета в пакетном предложении с интерактивным телевидением Wink и сервисом «Видеонаблюдение». Видеонаблюдение помогает следить за жильем и имуществом, контролировать обстановку в квартире или доме на расстоянии. Управлять услугой можно через личный кабинет на сайте или с помощью мобильного приложения из любой точки мира, где есть интернет. Клиенты отмечают, что с этим сервисом меньше беспокоятся за жилье, когда надолго уезжают. 

- Мы в этом году переключились на пакетный тариф, потому что у нас несколько услуг: интернет, телевидение и камеры от «Ростелекома». Во-первых, так удобнее оплачивать, а, во-вторых, получилось еще и выгоднее.  У нас свой дом, и видеонаблюдение поставили давно. Оно стало незаменимой услугой, особенно, когда уезжаем, — делится Иван, клиент «Ростелекома» в Находке. 

Напомним, в августе этого года «Ростелеком» ускорил домашний интернет в 108 небольших населенных пунктах Приморского края. Скорость доступа выросла в среднем в три-четыре раза, а стоимость услуг связи при этом не изменилась. 

#Цифровые технологии#Новости#Приморский край#Компания Ростелеком
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