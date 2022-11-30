«Ростелеком» продолжает ускорять интернет в Приморье

В Находке, Уссурийске, Фокино и Лесозаводске до 300 Мбит/с выросла скорость интернета в пакетном предложении с интерактивным телевидением Wink и сервисом «Видеонаблюдение». Видеонаблюдение помогает следить за жильем и имуществом, контролировать обстановку в квартире или доме на расстоянии. Управлять услугой можно через личный кабинет на сайте или с помощью мобильного приложения из любой точки мира, где есть интернет. Клиенты отмечают, что с этим сервисом меньше беспокоятся за жилье, когда надолго уезжают.