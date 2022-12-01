Жители Владивостока массово жалуются на управляющие компании

На следующий день после осадков, горожане отметили, что основные транспортные артерии и улицы Владивостока были почищены. Но вот тротуары, придомовые дороги и дворы, за которые ответственные управляющие компании, были в ледяной глазури. Видя, что складывается такая ситуация, специалисты в мэрии города оперативно организовали работу по мониторингу качества работы УК. Также был создан специальный чат-бот в Telegram, где горожане могли пожаловаться на некачественную работу «управляйки». Чем, собственно, и воспользовались жители Владивостока.