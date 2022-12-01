Жители Владивостока массово жалуются на управляющие компании

Жители Владивостока беспощадны к своим «управляйкам» и массово шлют жалобы на них в администрацию города Владивостока, не стесняясь заявлять об их безалаберной работе.
На следующий день после осадков, горожане отметили, что основные транспортные артерии и улицы Владивостока были почищены. Но вот тротуары, придомовые дороги и дворы, за которые ответственные управляющие компании, были в ледяной глазури. Видя, что складывается такая ситуация, специалисты в мэрии города оперативно организовали работу по мониторингу качества работы УК. Также был создан специальный чат-бот в Telegram, где горожане могли пожаловаться на некачественную работу «управляйки». Чем, собственно, и воспользовались жители Владивостока.
А вот, что пишут граждане, оказавшиеся в ледяном плену, в социальных сетях:
«Ленинская УК ужасно отработала, а точнее вообще не сработала по очистке территории дома по адресу Луговая, 59А. Там, не то, что дорога, там с подъезда выйти не реально. Дверь открываешь, а там каток. За что деньги платим?»
«Управляйка, которая отвечает за дома на улицах Невельского, Владикавказская и Горийская. Там бабушка на днях упала и разбилась. Не знаю, что с ней сейчас, но кровищи было!»
«УК 71 микрорайона! Дом по адресу: Нейбута, 29. Убрали только крыльцо! А остальная территория их не интересует!»
«Управляйка 71 микрорайона не исполняет свои обязанности! Луговая 75а, 77 — возле домов каток!»
«УК „Мастер“! Сами видимо не ходят, а летают. Поэтому не посыпают и не чистят. Всё сплошной каток!»
«УК „Нимир“! Нейбута, 34 — за домом каток!»
«УК „Комплекс коммунальных услуг“, Первомайский район, дом на Черемуховой, 16. Лёд!»
«УК „Хороший дом“, обслуживающий Светланскую, 37!»
«УК „Домашний уют“ ничего не почистили у дома на Красного Знамени, 47!»
«У меня такой вчера фристайл был, когда на электричку по Нейбута катилась!»
«Поселок трудовое, улица 50 лет Октября. Всё во льду!»
Корр. «Восток-Медиа» прошелся по дворам и лично убедился, что компании, отвечающие за содержание домов и их территории в надлежащем состоянии, попросту игнорирую зиму, осадки и свою работу. Не исключено, что про своё бездействие они будут отвечать перед прокуратурой.
Дворы в центре города, у домов по адресам: Светланская, 209 и 205 — сплошной каток. Передвигаться там — опасно для жизни.
Дорога вдоль жилого дома на Гамарника, 5 после осадков вызывала только приступы слез и паники. А по ней, как видно на фото, ходят маленькие дети. Страшно представить, что может случиться, если ребенок поскользнётся и упадет прямо под колеса авто.
Двор на Проспект 100-летия, 84 был посыпал только 30 ноября. И то, о «качестве обработки» пескосолевой смесью можно судить по фото.
Молодой микрорайон Владивостока «Снеговая падь», скорее всего придется переименовывать в «Ледовая падь», так как придомовая территория строения на улице Адмирала Горшкова, 69 , а именно автомобильные дороги и тротуары, сейчас находятся под блестящей и толстой коркой льда. И даже в среду, 30 декабря, её никто не присыпал песочком.
ЖК «Алые паруса», что в микрорайоне Эгершельд, спасаются только тем, что сильный ветер сдувал падающие осадки и не давал им ровным слоем покрывать брусчатку и землю. Поэтому у жителей этого дома есть хоть малейшая возможность найти точку сцепления и дойти либо до своей машины, либо до остановки общественного транспорта.
И это лишь несколько примеров, где УК не вышли исполнять свои обязанности и бросили жителей домов один на один в борьбе с последствиями стихии. Чем обернутся следующие осадки, которые уже не обойдутся небольшим замерзшим дождиком и станут ли тогда «управляйки» заниматься тем, за что они берут деньги с людей — большой вопрос.