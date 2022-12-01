zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Жители Владивостока массово жалуются на управляющие компании

Сегодня, 01:26
Фото: vostokmedia.com
Улица у дома на Котельникова, 7
На календаре 1 декабря. Началась настоящая календарная зима. А вот некоторые управляющие компании столицы Дальнего Востока до сих пор не могут справиться с последствиями ледяного дождя, который накрыл город в минувший понедельник, 28 ноября — многие люди по сей день заперты в «ледяном плену».

Жители Владивостока беспощадны к своим «управляйкам» и массово шлют жалобы на них в администрацию города Владивостока, не стесняясь заявлять об их безалаберной работе.

Улица у дома на Котельникова, 7
Фото: vostokmedia.com

На следующий день после осадков, горожане отметили, что основные транспортные артерии и улицы Владивостока были почищены. Но вот тротуары, придомовые дороги и дворы, за которые ответственные управляющие компании, были в ледяной глазури. Видя, что складывается такая ситуация, специалисты в мэрии города оперативно организовали работу по мониторингу качества работы УК. Также был создан специальный чат-бот в Telegram, где горожане могли пожаловаться на некачественную работу «управляйки». Чем, собственно, и воспользовались жители Владивостока.

Котельникова,7
Фото: vostokmedia.com

А вот, что пишут граждане, оказавшиеся в ледяном плену, в социальных сетях:

«Ленинская УК ужасно отработала, а точнее вообще не сработала по очистке территории дома по адресу Луговая, 59А. Там, не то, что дорога, там с подъезда выйти не реально. Дверь открываешь, а там каток. За что деньги платим?»

«Управляйка, которая отвечает за дома на улицах Невельского, Владикавказская и Горийская. Там бабушка на днях упала и разбилась. Не знаю, что с ней сейчас, но кровищи было!»

«УК 71 микрорайона! Дом по адресу: Нейбута, 29. Убрали только крыльцо! А остальная территория их не интересует!»

«Управляйка 71 микрорайона не исполняет свои обязанности! Луговая 75а, 77 — возле домов каток!»

«УК „Мастер“! Сами видимо не ходят, а летают. Поэтому не посыпают и не чистят. Всё сплошной каток!»

«УК „Нимир“! Нейбута, 34 — за домом каток!»

«УК „Комплекс коммунальных услуг“, Первомайский район, дом на Черемуховой, 16. Лёд!»

«УК „Хороший дом“, обслуживающий Светланскую, 37!»

«УК „Домашний уют“ ничего не почистили у дома на Красного Знамени, 47!»

«У меня такой вчера фристайл был, когда на электричку по Нейбута катилась!»

«Поселок трудовое, улица 50 лет Октября. Всё во льду!»

Корр. «Восток-Медиа» прошелся по дворам и лично убедился, что компании, отвечающие за содержание домов и их территории в надлежащем состоянии, попросту игнорирую зиму, осадки и свою работу. Не исключено, что про своё бездействие они будут отвечать перед прокуратурой.

Дворы в центре города, у домов по адресам: Светланская, 209 и 205 — сплошной каток. Передвигаться там — опасно для жизни.

Светланская, 209 и 205  Светланская, 209 и 205 
Светланская, 209 и 205  Светланская, 209 и 205 
Светланская, 209 и 205  Светланская, 209 и 205 
Светланская, 209 и 205 
Фото: vostokmedia.com

Дорога вдоль жилого дома на Гамарника, 5 после осадков вызывала только приступы слез и паники. А по ней, как видно на фото, ходят маленькие дети. Страшно представить, что может случиться, если ребенок поскользнётся и упадет прямо под колеса авто.

Гамарника, 5Гамарника, 5
Гамарника, 5Гамарника, 5
Гамарника, 5Гамарника, 5
Гамарника, 5Гамарника, 5
Гамарника, 5
Фото: vostokmedia.com

Двор на Проспект 100-летия, 84 был посыпал только 30 ноября. И то, о «качестве обработки» пескосолевой смесью можно судить по фото. 

Проспект 100-летия, 84 Проспект 100-летия, 84
Проспект 100-летия, 84 Проспект 100-летия, 84
Проспект 100-летия, 84
Фото: vostokmedia.com

Молодой микрорайон Владивостока «Снеговая падь», скорее всего придется переименовывать в «Ледовая падь», так как придомовая территория строения на  улице Адмирала Горшкова, 69 , а именно автомобильные дороги и тротуары, сейчас находятся под блестящей и толстой коркой льда. И даже в среду, 30 декабря, её никто не присыпал песочком.

Адмирала Горшкова, 69Адмирала Горшкова, 69
Адмирала Горшкова, 69Адмирала Горшкова, 69
Адмирала Горшкова, 69Адмирала Горшкова, 69
Адмирала Горшкова, 69Адмирала Горшкова, 69
Адмирала Горшкова, 69Адмирала Горшкова, 69
Адмирала Горшкова, 69Адмирала Горшкова, 69
Адмирала Горшкова, 69Адмирала Горшкова, 69
Адмирала Горшкова, 69

ЖК «Алые паруса», что в микрорайоне Эгершельд, спасаются только тем, что сильный ветер сдувал падающие осадки и не давал им ровным слоем покрывать брусчатку и землю. Поэтому у жителей этого дома есть хоть малейшая возможность найти точку сцепления и дойти либо до своей машины, либо до остановки общественного транспорта.

Крыгина, 94Крыгина, 94
Крыгина, 94Крыгина, 94
Крыгина, 94Крыгина, 94
Крыгина, 94Крыгина, 94
Крыгина, 94
Фото: vostokmedia.com

И это лишь несколько примеров, где УК не вышли исполнять свои обязанности и бросили жителей домов один на один в борьбе с последствиями стихии. Чем обернутся следующие осадки, которые уже не обойдутся небольшим замерзшим дождиком и станут ли тогда «управляйки» заниматься тем, за что они берут деньги с людей — большой вопрос.

 

#Общество#Происшествие#Город#Администрация Владивостока#Ледяной апокалипсис#Приморский край#Владивосток#Правительство Приморского края
Подпишитесь
Столица Дальнего Востока успешно борется с последствиями «ледяного дождя»
29 ноября 07:16
«Ростелеком» продолжает ускорять интернет в Приморье
30 ноября 01:30
Власти Артёма организовали работу по расчистке улиц города
29 ноября 03:34
Жители Приморья могут бесплатно получить помощь в выборе профессии
4 ноября 23:42
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 07:58
Теплосети Владивостока ждёт масштабная реконструкция
4 октября 05:20