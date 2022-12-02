Рыбу из Приморья вывозят в огромных количествах

В разы увеличили объёмы закупок дальневосточных уловов некоторые страны Азиатско-тихоокеанского региона. В 2022 году из Приморья в Индонезию отправлено около трёх тыс. тонн рыбы — в пять раз больше, чем в 2021 году. В Северную Корею — 4 696 тонны рыбопродукции, почти в четыре раза больше.
Также в 1,3 раза возросли объёмы экспорта в Китай (339 097 тонн рыбы и морепродуктов) и в Таиланд (4 164 тонны), в 3,2 раза в Гану — 3 587 тонн, в 1,2 раза во Вьетнам (3 874 тонны).
С начала 2022 года рыбопродукция из Приморского края и Сахалинской области также была поставлена в Республику Корея, Японию, Нигерию и другие страны.
Вместе с тем, эксперты в Приморье считают, что общий объём экспорта рыбы и морепродуктов, добытых в Дальневосточных морях, будет меньше прошлогоднего из-за введённых антироссийских санкций. Например, для крабовой продукции закрылись американский и японский рынки, как и для рыбы массового улова — минтая, сельди.
Логично предположить, что не востребованные импортёрами объёмы морепродуктов останутся на внутреннем рынке, что приведёт к удешевлению рыбы.
Однако, как показывает практика, не только спада, но и стабилизации цен на рыбопродукцию не наблюдается. Например, популярную в народе горбушу ещё летом на одном из городских продуктовых рынках, считающемся недорогим, можно было приобрести за 260 рублей за кило. Сейчас её предлагают за 280- 330 рублей.
Деликатесы из моря также подорожали, хоть и стали почти невыездными. Например, как подсчитали в Приморскстате, только за октябрь креветки мороженые возросли в цене, в среднем, более чем на 4%. И это ещё не дожидаясь ажиотажного спроса накануне новогодних праздников.