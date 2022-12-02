Рыбу из Приморья вывозят в огромных количествах

Однако, как показывает практика, не только спада, но и стабилизации цен на рыбопродукцию не наблюдается. Например, популярную в народе горбушу ещё летом на одном из городских продуктовых рынках, считающемся недорогим, можно было приобрести за 260 рублей за кило. Сейчас её предлагают за 280- 330 рублей.