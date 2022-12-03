Реконструкция двух улиц Владивостока по нацпроекту начнётся в январе

В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули: улицы Волжская и Шуйская и тем более проходящая по ним дорога по сути дублирует дорогу на улице Русской, облегчая автомобилистам, направляющимся с Кирова и Енисейской, добраться до проспекта 100-летия Владивостока и частично избежать пробок на перекрёстке. Кроме того, эта дорога сокращает время пути. Также по этим улицам можно добраться до свежепостроенной набережной имени Владимира Арсеньева. Да, когда проводили работы по формированию набережной, привели в порядок и асфальтовое покрытие улиц, но это только часть дела. Здесь требуется именно реконструкция.