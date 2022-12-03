Реконструкция двух улиц Владивостока по нацпроекту начнётся в январе

Выполнять работы по сооружению транспортной развязки в районе этих улиц будет АО «СПЕЦСУ». Подрядчик уже получил положительное заключение госэкспертизы.
В пресс-службе администрации Владивостока подчеркнули: улицы Волжская и Шуйская и тем более проходящая по ним дорога по сути дублирует дорогу на улице Русской, облегчая автомобилистам, направляющимся с Кирова и Енисейской, добраться до проспекта 100-летия Владивостока и частично избежать пробок на перекрёстке. Кроме того, эта дорога сокращает время пути. Также по этим улицам можно добраться до свежепостроенной набережной имени Владимира Арсеньева. Да, когда проводили работы по формированию набережной, привели в порядок и асфальтовое покрытие улиц, но это только часть дела. Здесь требуется именно реконструкция.
Первые работы на Волжской и Шуйской начнутся в январе 2023 года.
— Мы намерены демонтировать старый мост, — сказал глава компании «СПЕЦСУ» Иван Зайченко. — Вместо него будет построен новый, его длина составит 24 метра. Также будет восстановлено около километра дороги. Затем перейдём к созданию тротуаров, установке освещения. Все работы мы намерены завершить к концу лета будущего года. В данный момент мы занимаемся изготовлением элементов конструкций.
В этом году по нацпроекту «БДК» во Владивостоке было отремонтировано три улицы, в целом по краю — более ста километров дорог и восемь мостов. В 2023-м темпы и масштаб работ будут только увеличиваться.