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Забастовка рабочих проекта «Сахалин-3» прекращена после вмешательства властей области

Сегодня, 00:15
Фото: 1MI
На Киринском газоконденсатном месторождении работники ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» прекратили забастовку, которую они начали из-за невыплаты заработной платы.

Временно прекращали работу, выходя на рабочее место, не менее 200 человек. Об этом сообщают СМИ Сахалинской области. Это наёмные работники ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Московская область) — подрядной организации ОАО «Газпром», специализирующегося на строительстве магистральных газопроводов и наземных сооружений. Заработную плату работодатель задерживает с октября 2022 года. Общая сумма задолженности — более 180 млн рублей.

Объект, на котором произошёл инцидент с нарушением трудового законодательства, находится в Ногликском районе, в 130 км от райцентра. Доступ туда закрыт. Персонал работает вахтовым методом, в основном это жители материковой части России.

К разбирательству с инцидентом подключилось правительство островного региона и областная прокуратура. После этого руководство компании пообещало выплатить долги за октябрь до 5 декабря. На место выезжал представитель прокуратуры, который принял коллективное обращение по факту невыплаты заработка. Сейчас забастовка прекращена.

Отметим, что ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»  — подрядчик ОАО «Газпром» в проекте «Сахалин-3». На данный момент ни оператор месторождения ООО «Газпром добыча шельф», ни ОАО «Газпром» комментариев не дает.

#Общество#Забастовка#Сахалинская область#Газпром#Зарплата
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