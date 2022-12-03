Забастовка рабочих проекта «Сахалин-3» прекращена после вмешательства властей области

Временно прекращали работу, выходя на рабочее место, не менее 200 человек. Об этом сообщают СМИ Сахалинской области. Это наёмные работники ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (Московская область) — подрядной организации ОАО «Газпром», специализирующегося на строительстве магистральных газопроводов и наземных сооружений. Заработную плату работодатель задерживает с октября 2022 года. Общая сумма задолженности — более 180 млн рублей.