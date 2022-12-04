Жителей Приморья предупреждают: рост тарифов на коммуналку произошёл досрочно

В министерстве экономического развития РФ пояснили, что перенос сроков вызван необходимостью обеспечить надёжность работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране — обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.
Изменения стоимости касается таких услуг, как подача холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и вывоза твёрдые коммунальных отходов. Подорожание ЖКХ не превысит 9%, что ниже уровня инфляции, которая на сегодня, по данным Банка России, составляет 12,6%.
В Минэкономразвития РФ подсчитали, что в среднем ежемесячный платёж на одну семью из трёх человек вырастет на 324 рубля.
При этом, напомним, сохраняются льготы и меры соцподдержки населения. Например, в среднем, если платёж за коммуналку превышает 22% общего дохода семейного бюджета, то граждане могут оформить субсидию.
Кстати, сегодня, 1 декабря, ещё и последний день для уплаты имущественных налогов за 2021 год. Речь идёт о транспортном, земельном, налоге на недвижимость.