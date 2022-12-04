Жителей Приморья предупреждают: рост тарифов на коммуналку произошёл досрочно

Тарифы на услуги ЖКХ в Приморском крае выросли

Среди изменений, которые ждут россиян с 1 декабря 2022 года — рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Последние годы индексация тарифов происходила два раза в год — в начале и середине года, но в этот раз подорожание коммуналки пройдёт досрочно — с декабря 2022 года.

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