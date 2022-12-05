Обманули даже государство: вскрылись новые пострадавшие от действий фарма-аферистов

Новые подробности вскрылись в истории о недобросовестных, по нашему мнению, бизнесменах – супругах Селивончиках из Владивостока, с которых обманутые поставщики несколько лет не могут взыскать миллионные долги. Обнаружился ещё один пострадавший от действий предпринимателей - администрация Артёмовского городского округа.
Ущерб в сумме свыше 1,1 миллиона рублей – таков итог сотрудничества администрации Артёма с ООО «Аптечная сеть «Любимая аптека». В 2015 году компания арендовала муниципальное имущество - нежилое помещение площадью 37 квадратных метров в жилом доме по адресу: г. Артём, ул. Шахтёрская, 4, литера А. Помещением арендаторы пользовались, только вот исправно платить арендную плату, видимо, не сочли нужным. Плата, к слову, была весьма скромной – ниже 30 тысяч рублей поквартально, то есть менее 10 тысяч рублей в месяц.
В итоге стал накапливаться долг, и в 2018 году администрация Артёмовского городского округа обратилась в суд. К тому моменту арендатор задолжал 401 042 рубля 29 копеек, из которых 84 000 рублей составил основной долг и 317 042 рубля 29 копеек – накопившаяся за время формирования задолженности пеня.
Арбитражный суд Приморья признал требования истца обоснованными и вынес решение взыскать с ООО «Аптечная сеть «Любимая аптека» указанную сумму. Ответчик явиться в суд не соблаговолил.
При этом судебное решение позиции арендатора не изменило, даже после проигранного суда он продолжил копить задолженность. Результатом стал второй иск мэрии Артёма – он был подан в 2021 году и содержал требование о взыскании 1 111 792 рублей и 51 копеек за период с 10 октября 2018 года по 10 марта 2021 года. Основной долг при этом составил 210 000 рублей, остальное – набежавшая пеня. Кроме того, истец просил расторгнуть в судебном порядке договор аренды и обязать ООО «Аптечная сеть «Любимая аптека» передать муниципальное имущество собственнику по акту приёма-передачи.
Требования эти суд удовлетворил. Но залатать дыру в бюджете Артёмовского городского округа размером более чем в миллион рублей, которая образовалась в результате действий недобросовестного арендатора, это не помогло.
Вскоре после суда начался процесс ликвидации ООО «Аптечная сеть «Любимая аптека», и в сентябре 2022 года общество было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.
История эта во многом сродни той, о которой издание «Восток-Медиа» писало на прошлой неделе. Речь шла о том, что три поставщика лекарственных препаратов добиваются возбуждения уголовного дела против руководителей одной из владивостокских компаний. С помощью одной и той же схемы «аптекари-аферисты» поочерёдно «оставили партнёров с носом», не оплатив партии товара на крупные суммы. На сегодняшний день все три обманутых кредитора имеют на руках решения арбитражного суда о взыскании сумм задолженности. При этом вернуть свои деньги поставщики всё равно не могут. Выигранные арбитражи сводятся к тому, что судебные приставы закрывают производства, так как на счету у должника нет средств.
Но объединяет истории с обманутыми поставщиками и мэрией Артём не только схожесть сюжетов. Дело в том, что в составе учредителей ООО «Аптечная сеть «Любимая аптека», которое задолжало мэрии, и ООО «Приморское краевое диабетическое общество», оставившего без оплаты поставщиков, одни и те же фамилии.
Единоличным учредителем ООО «Аптечная сеть «Любимая аптека» со времени образования компании в 2015 году и до момента ее ликвидации в 2022 году была Инесса Селивончик. Она же в равных долях со своим мужем Сергеем Селивончиком владеет ООО «Приморское диабетическое общество». А стало быть, все параллели между фабулами двух судебных процессов – не просто случайное совпадение, а, по нашему мнению, фирменный почерк семьи Селивончиков.
Таким образом, на сегодняшний день достоверно известно о более чем 3 миллионах долгов компаний, принадлежащих супругам Селивончикам. Причем, долги эти предприниматели, судя по всему, возвращать не собираются. Решения судов они игнорируют, а уголовного преследования каким-то не до конца понятным пока образом умудряются избегать, и с этим вопросом корреспонденты также намерены разобраться.
Пока же господа Селивончики продолжают вести бизнес, просто сменив вывеску. Не исключено, что пострадавших от их действий на сегодняшний день уже гораздо больше.