Обманули даже государство: вскрылись новые пострадавшие от действий фарма-аферистов

История эта во многом сродни той, о которой издание «Восток-Медиа» писало на прошлой неделе. Речь шла о том, что три поставщика лекарственных препаратов добиваются возбуждения уголовного дела против руководителей одной из владивостокских компаний. С помощью одной и той же схемы «аптекари-аферисты» поочерёдно «оставили партнёров с носом», не оплатив партии товара на крупные суммы. На сегодняшний день все три обманутых кредитора имеют на руках решения арбитражного суда о взыскании сумм задолженности. При этом вернуть свои деньги поставщики всё равно не могут. Выигранные арбитражи сводятся к тому, что судебные приставы закрывают производства, так как на счету у должника нет средств.