Центру управления Приморского края - 2 года

За прошедший период в ЦУРе Приморья приняли и обработали более 212 тысяч обращений. Большинство из них касаются сферы благоустройства, ремонта и асфальтирования дорог, жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме «обратной связи» у приморского Центра управления регионом еще четыре основных направления работы:
Последнее — немаловажное — добавилось в этом году.
Как рассказала руководитель краевого ЦУРа Елена Бурмистрова, есть два понятия «госпаблики». Первое — это государственные паблики, то есть аккаунты в социальных сетях всех государственных структур, ведомственных и подведомственных предприятий. Второе — это одноименное название системы, с помощью которой ЦУР помогает этим структурам правильно работать с их аудиторией, с их подписчиками — помогает с подключением, оформлением, обучением. Стоит отметить, что создали такую систему по поручению Президента России в июле 2022 года для сокращения дистанции между властью и обществом.
Работают специалисты приморского ЦУРа с людьми в режиме онлайн. В основном это социальные сети — через официальные аккаунты ЦУР в мессенджерах (telegram) и соцсетях (ВКонтакте и Одноклассники), а также через аккаунты администраций — те самые госпаблики.
В Приморье с помощью специалистов Центра управления регионом создано уже более тысячи госпабликов — для школ, больниц, садиков и других государственных и властных структур. Их задача не только информировать население о своей работе, но и быть площадкой для обратной связи. Любой вопрос или проблема, озвученные подписчиками в комментариях, автоматически попадают на контроль ответственному и решаются быстрее.
Для того, чтобы вся эта единая система работала эффективно, ЦУР проводит образовательные семинары для представителей региональных и муниципальных органов власти и местного самоуправления, депутатов, профсоюзов и НКО, где их учат коммуницировать с людьми онлайн.
— Участники образовательных программ получают навыки в сфере digital, которые упрощают их коммуникацию с населением в интернете и соцсетях, учат доводить информацию просто и понятно, — отмечает Елена Бурмистрова.
Запросы от граждан бывают самыми разными — помимо ежедневных бытовых, есть и нестандартные. Например, в этом году ЦУР помог обрести жилье женщине, которая пять дней прожила с котом в подъезде. Благодаря бдительным горожанам, был «прикрыт» незаконный пункт сбора металлолома. Не проигнорировал ЦУР и просьбу жителей исторического здания, которые просили установить памятную табличку.
Всего за два года работы ЦУР обработал более 212 тысяч обращений, из них 74 тысячи — с начала 2022 года. Наибольшее количество вопросов — по дорогам, ЖКХ и благоустройству.
Собирать обращения помогает система «Инцидент-Менеджмент», которая работает с любыми, даже анонимными, сообщениями в соцсетях и мессенджерах. Также запросы собирают с платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
— ЦУР стал незаменимым современным цифровым инструментом в нашей ежедневной работе по выстраиванию диалога между жителями региона и властью. Ребята из ЦУРа каждый день мониторят, обрабатывают и анализируют обращения людей и сообщения в социальных сетях, и в моих в том числе. Они обеспечивают межведомственное взаимодействие органов власти, чтобы максимально быстро ответить на ваши вопросы и решить их, — отметил губернатора Приморского края Олег Кожемяко.
Обращения и жалобы приморцев — не единственный источник понимания общественного настроения в крае. Аналитики ЦУРа постоянно мониторят информационное поле и выявляют риски, чтобы в случае проблем власти могли оперативно включиться в их решение или вмешаться в сложившуюся ситуацию для ее исправления.
Кроме того, социологи регулярно проводят в социальных сетях опросы, чтобы узнать, что интересует население.
— Один из интересных опросов касался жителей Владивостока и решения проблем с крысами в жилых домах — 74% горожан высказались за ликвидацию мусоропроводов, так как, по их мнению, это одна из главных причин появления крыс, а также пожаров и неприятного запаха в подъезде. Еще недавно был проведен опрос жителей Приморья по развитию внутреннего туризма в крае. Люди не только рассказали о том, где предпочитают отдыхать, но и указали на то, что важно исправить. Эта информация очень важна для агентства по туризму, — говорит руководитель ЦУР Приморского края Елена Бурмистрова, уточняя, что сейчас приморский ЦУР начал изучать мнение владивостокцев по поводу введения на городских дорогах новой разметки и платных парковок, а также по будущему бренду Приморского края.
Важность социсследований отметили в ЦУРе для определения системных проблем региона и для понимания интересов общества. Это может быть качество работы управляющих компаний или отношение жителей к репродуктивному здоровью. Исходя из результатов опросов, которые изучают в правительстве края, власти планируют работу.
Понятно, что системные проблемы невозможно решить за три дня, но то, что проблема обозначена и о ней знает руководство региона, дает четкое понимание, что ее решат. Улучшение качества жизни в Приморском крае — один из главных приоритетов в совместной работе ЦУРа и Правительства края.
Молодая команда приморского Центра управления регионом ежедневно на онлайн-связи с жителями края. Сообщить о своей проблеме или задать вопрос можно на официальной странице ЦУР ПК: