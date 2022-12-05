Центру управления Приморского края - 2 года

Как рассказала руководитель краевого ЦУРа Елена Бурмистрова, есть два понятия «госпаблики». Первое — это государственные паблики, то есть аккаунты в социальных сетях всех государственных структур, ведомственных и подведомственных предприятий. Второе — это одноименное название системы, с помощью которой ЦУР помогает этим структурам правильно работать с их аудиторией, с их подписчиками — помогает с подключением, оформлением, обучением. Стоит отметить, что создали такую систему по поручению Президента России в июле 2022 года для сокращения дистанции между властью и обществом.