Школа на Патрокле: строители набирают темп

— На сегодняшний день замечаний к подрядной организации у нас нет. Мы видим, что темпы работ растут, отставания в графике сокращаются. В ближайшее время планируется поставка строительных материалов, в связи с чем количество рабочих на объекте будет увеличено, — отметил руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Жуков.