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Школа на Патрокле: строители набирают темп

Сегодня, 01:17
Фото: Пресс-служба администрации Владивостока
Как сообщили в администрации Владивостока, в микрорайоне Патрокл продолжается строительство современной школы на 1275 мест. Сейчас на объекте задействованы полторы сотни рабочих.
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Город

Сегодня на месте будущей школы возводят стены первых этажей, дополнительно в учебном корпусе начаты работы по армированию плиты перекрытия первого этажа, ведутся работы по прокладке инженерных сетей -  в частности, наружного водопровода и кабеля электроснабжения.

Строители могут работать круглогодично, поскольку современные технологии и различные присадки для бетона позволяют вести строительные работы круглогодично. Благодаря работе в зимний период подрядная организация сумеет сократить отставание в графике и завершить строительство школы в назначенный срок — к концу 2023 года.

Весь процесс возведения важного социального объекта каждый день контролируют специалисты Дирекции по строительству объектов ВГО.

Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

— На сегодняшний день замечаний к подрядной организации у нас нет. Мы видим, что темпы работ растут, отставания в графике сокращаются. В ближайшее время планируется поставка строительных материалов, в связи с чем количество рабочих на объекте будет увеличено, — отметил руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Жуков.

Напомним, современная школа на 1275 мест в жилом районе Патрокл появится в рамках национального проекта «Образование». Помимо учебных классов в школе предусмотрены два спортзала, бассейн, современная библиотека и кинотеатр. Ещё одна особенность будущей школы — эксплуатируемая кровля.

Уточним, что ранее в микрорайоне построили два современных детских сада. Оба уже успешно работают и принимают около 500 малышей.

#Общество#Город#Владивосток#Патрокл#Школа
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