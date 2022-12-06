Школа на Патрокле: строители набирают темп

Сегодня на месте будущей школы возводят стены первых этажей, дополнительно в учебном корпусе начаты работы по армированию плиты перекрытия первого этажа, ведутся работы по прокладке инженерных сетей - в частности, наружного водопровода и кабеля электроснабжения.
Строители могут работать круглогодично, поскольку современные технологии и различные присадки для бетона позволяют вести строительные работы круглогодично. Благодаря работе в зимний период подрядная организация сумеет сократить отставание в графике и завершить строительство школы в назначенный срок — к концу 2023 года.
Весь процесс возведения важного социального объекта каждый день контролируют специалисты Дирекции по строительству объектов ВГО.
— На сегодняшний день замечаний к подрядной организации у нас нет. Мы видим, что темпы работ растут, отставания в графике сокращаются. В ближайшее время планируется поставка строительных материалов, в связи с чем количество рабочих на объекте будет увеличено, — отметил руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Жуков.
Напомним, современная школа на 1275 мест в жилом районе Патрокл появится в рамках национального проекта «Образование». Помимо учебных классов в школе предусмотрены два спортзала, бассейн, современная библиотека и кинотеатр. Ещё одна особенность будущей школы — эксплуатируемая кровля.
Уточним, что ранее в микрорайоне построили два современных детских сада. Оба уже успешно работают и принимают около 500 малышей.