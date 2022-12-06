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Владимир Исаков о «Восточной Верфи»: предпосылок для сокращений работников нет

Сегодня, 03:04
Фото: fppk.org
Глава ФППК Владимир Исаков рассказал, как обстоят дела на Восточной Верфи. Он отметил, что предприятие продолжает работать и выполнять государственные заказы.

Лидер приморской Федерации профсоюзов отметил, что предпосылок для сокращений работников нет, долгов по зарплате и налогам — тоже.

«Из-за разрыва логистических цепочек поставки, комплектующих там действительно возникли финансовые трудности, и была введена процедура банкротства. Но предприятие продолжает работать с гособоронзаказом и продолжит это делать. Новый инвестор — „Объединенная судостроительная корпорация“ — планирует   вложить около 12 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Исаков.

Председатель федерации независимых профсоюзов Приморья Владимир Исаков и глава администрации Владивостока Константин Шестаков подписали совместное обращение к работодателям столицы ДФО. Оно касается важнейших сфер жизни общества.

#Приморский край#Новости#Общество
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