Владимир Исаков о «Восточной Верфи»: предпосылок для сокращений работников нет

Лидер приморской Федерации профсоюзов отметил, что предпосылок для сокращений работников нет, долгов по зарплате и налогам — тоже.
«Из-за разрыва логистических цепочек поставки, комплектующих там действительно возникли финансовые трудности, и была введена процедура банкротства. Но предприятие продолжает работать с гособоронзаказом и продолжит это делать. Новый инвестор — „Объединенная судостроительная корпорация“ — планирует вложить около 12 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Исаков.
Председатель федерации независимых профсоюзов Приморья Владимир Исаков и глава администрации Владивостока Константин Шестаков подписали совместное обращение к работодателям столицы ДФО. Оно касается важнейших сфер жизни общества.