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Владимир Исаков: помощь предпринимателям, развитие инфраструктуры и экономики

Сегодня, 04:52
Фото: fppk.org
Профсоюзный лидер Приморья Владимир Исаков рассказал о поддержке различных экономических структур и успехах в области коммуникации с местными жителями. Он предложил снизить налоговую нагрузку по упрощенной системе налогообложения.
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ФППК

Владимир Исаков подчеркнул, что сейчас следует обратить внимание на сферы строительства, экспортно-импортных отношений, туризма и транспорта. Правительство Приморья занимается этими вопросами.

Сейчас для предпринимателей уже снизили кредитные ставки, выделили субсидии до 830 млн рублей для аграриев и разрешили получить дополнительные 100 тысяч рублей для развития подсобного хозяйства. Для последнего пункта можно использовать часть средств из материнского капитала.

Помимо этого в Приморье действуют 100 налоговых и неналоговых вариантов поддержки для 17 отраслей. Благодаря взаимодействию с бизнесменами и местными жителями список нуждающихся направлений пополняется. В ходе диалога определяются потребности граждан и их нужды.

Также Владимир Исаков напомнил о налоговых каникулах для вновь зарегистрированных предпринимателей. Их предоставляют на 2 года по 29 видам экономической деятельности — по упрощенной системе налогообложения и 13 видам деятельности — по патентам. Бизнесменам предоставляют займы до 25 млн рублей под 5% годовых сроком на 3-5 лет, грантовую поддержку инновационных проектов, льготный лизинг и субсидии до 18 млн рублей — для туристической деятельности.

Председатель ФППК предложил снизить налоговую нагрузку по упрощенной системе налогообложения с 6% до 3% по виду «доходы» и с 15% до 7,5% по виду «доходы минус расходы». Такое решение позволит сохранить инвестиционную базу и ликвидировать кассовые разрывы. Логистический бизнес получит мотивацию.

Пока ФПКК следит за поставками сырья для Дальнегорского ГОКа, и работой с экспортерами для сбыта продукции компании «Тернейлес».

 

#Экономика#ФППК#Новости#Приморский край
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