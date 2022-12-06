Владимир Исаков: помощь предпринимателям, развитие инфраструктуры и экономики

Также Владимир Исаков напомнил о налоговых каникулах для вновь зарегистрированных предпринимателей. Их предоставляют на 2 года по 29 видам экономической деятельности — по упрощенной системе налогообложения и 13 видам деятельности — по патентам. Бизнесменам предоставляют займы до 25 млн рублей под 5% годовых сроком на 3-5 лет, грантовую поддержку инновационных проектов, льготный лизинг и субсидии до 18 млн рублей — для туристической деятельности.