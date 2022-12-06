Выделенных 1,8 миллиарда рублей на ремонт теплосетей в Приморье недостаточно

Лидер профсоюзов пояснил, чтобы решить эту проблему, соответствующее министерство ранжировало муниципалитеты по аварийности. Так, например, для тех организаций, у которых процент износа фонда составляет до 30 процентов, требуется бюджет не менее 10% объема дотаций в год. Там, где сети изношены до 50% — не менее 15%, а если более 50%, то около 20%. На первом этапе реконструкции, объяснил Владимир Исаков, планируется заменить примерно 5% сетей.