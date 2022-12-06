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Выделенных 1,8 миллиарда рублей на ремонт теплосетей в Приморье недостаточно

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
На ремонт теплосетей в Приморском крае потребуется 180 млрд рублей. Руководитель Комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК, профсоюзный лидер Приморья Владимир Исаков уверен, что выделенных ранее средств достаточно лишь на «аварийное латание».

Исаков уточнил, что до сих пор денег хватило на замену 3% ветхих сетей вместо необходимых 7%. Кроме того, Владимир Исаков объяснил, что в регионе необходимо привести в порядок 805 объектов на 180 млрд. рублей. Из них 127 миллиардов рублей важно направить на замену сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения. 

Лидер профсоюзов пояснил, чтобы решить эту проблему, соответствующее министерство ранжировало муниципалитеты по аварийности. Так, например, для тех организаций, у которых процент износа фонда составляет до 30 процентов, требуется бюджет не менее 10% объема дотаций в год. Там, где сети изношены до 50% —  не менее 15%, а если более 50%, то около 20%. На первом этапе реконструкции, объяснил Владимир Исаков, планируется заменить примерно 5% сетей.

Напомним, в ведении комитета под руководством Владимира Исакова находятся 18 отраслей: энергетика, ЖКХ, строительство, ремонт дорог, транспорт, промышленность, связь. 

Ранее «Восток-Медиа», ссылаясь на слова лидера профсоюзов, писало, что предприятие ООО «Восточная Верфь» продолжает работать и выполнять госзаказы.

Исаков объяснил, что из-за разрыва логистических цепочек поставки комплектующих возникли финансовые трудности. По итогу была введена процедура банкротства. Однако, предприятие продолжает работать с гособоронзаказом. Новый инвестором стала Объединенная судостроительная корпорация.

#Общество#Новости#Приморский край#Владимир Исаков
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