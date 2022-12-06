Выделенных 1,8 миллиарда рублей на ремонт теплосетей в Приморье недостаточно

Исаков уточнил, что до сих пор денег хватило на замену 3% ветхих сетей вместо необходимых 7%. Кроме того, Владимир Исаков объяснил, что в регионе необходимо привести в порядок 805 объектов на 180 млрд. рублей. Из них 127 миллиардов рублей важно направить на замену сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения.
Лидер профсоюзов пояснил, чтобы решить эту проблему, соответствующее министерство ранжировало муниципалитеты по аварийности. Так, например, для тех организаций, у которых процент износа фонда составляет до 30 процентов, требуется бюджет не менее 10% объема дотаций в год. Там, где сети изношены до 50% — не менее 15%, а если более 50%, то около 20%. На первом этапе реконструкции, объяснил Владимир Исаков, планируется заменить примерно 5% сетей.
Напомним, в ведении комитета под руководством Владимира Исакова находятся 18 отраслей: энергетика, ЖКХ, строительство, ремонт дорог, транспорт, промышленность, связь.
Ранее «Восток-Медиа», ссылаясь на слова лидера профсоюзов, писало, что предприятие ООО «Восточная Верфь» продолжает работать и выполнять госзаказы.
Исаков объяснил, что из-за разрыва логистических цепочек поставки комплектующих возникли финансовые трудности. По итогу была введена процедура банкротства. Однако, предприятие продолжает работать с гособоронзаказом. Новый инвестором стала Объединенная судостроительная корпорация.