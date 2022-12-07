Дорожные службы краевого центра готовятся к новым погодным катаклизмам

Специалисты подчёркивают, что возникшие сложности с очисткой пешеходных зон вызваны тем, что это исключительно ручной труд. Лестницы, переходы, виадуки и тротуары так сковало льдом, что приходилось вручную по несколько раз просыпать их реагентами и раскалывать ледяной панцирь. К наведению порядка на пешеходных зонах были привлечены и подрядные организации. Опыт ликвидации последствий ледяного дождя показывает, что без помощи при очистке тротуаров не обойтись.