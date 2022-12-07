Дорожные службы краевого центра готовятся к новым погодным катаклизмам

О том, как техника и дорожные бригады справлялись с последствиями непогоды, для чего был организован оперативный штаб, и кто в него вошёл, рассказал заместитель руководителя муниципального дорожного предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» Алексей Остриков.
Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» заранее готовились к непогоде. С учётом опыта ликвидации последствий масштабного ледяного дождя, обрушившегося на город в ноябре 2020 года, были скорректированы схемы работы техники, увеличены запасы реагентов, сформированы бригады водителей и трактористов, дворников. При дорожной службе был создан свой оперативный штаб, чтобы без промедления реагировать на изменение ситуации.
— Ледяной дождь, начавшийся в понедельник днём 28 ноября, завершился только к утру вторника. Мы уже с понедельника старались сделать всё возможное и невозможное, чтобы обеспечить проезжаемость на дорогах. К утру все основные магистрали были очищены до асфальта, общественный транспорт полным составом вышел на маршруты, — говорит Алексей Остриков.
Проявили сознательность автомобилисты: в эту непогоду на дорогах практически не было личного транспорта, что свело к минимуму помехи при очистке улиц от наледи и снега. Горожане вняли просьбам администрации города, ГИБДД — не выезжать на личных автомобилях, воспользоваться общественным транспортом для поездок.
Специалисты подчёркивают, что возникшие сложности с очисткой пешеходных зон вызваны тем, что это исключительно ручной труд. Лестницы, переходы, виадуки и тротуары так сковало льдом, что приходилось вручную по несколько раз просыпать их реагентами и раскалывать ледяной панцирь. К наведению порядка на пешеходных зонах были привлечены и подрядные организации. Опыт ликвидации последствий ледяного дождя показывает, что без помощи при очистке тротуаров не обойтись.
Уже на следующей неделе на Владивосток по прогнозам синоптиков вновь обрушится непогода. Снегопад, а после — положительные температуры, могут серьёзно обострить ситуацию на дорогах. Дорожники говорят, что уже готовятся к новому вызову: формируются бригады техники и рабочих, на всех районных базах сформированы запасы реагентов и песко-соляной смеси.
— Мы пополняем запасы противогололёдных материалов: жидкого химреагента, песко-соляной смеси и бионорда. Работу по уборке последствий непогоды будем вести в усиленном режиме, чтобы сделать максимально быстро дороги проезжаемыми, а пешеходные связи комфортными, — подчеркнул Алексей Остриков.
На базе городского дорожного предприятия вновь разворачивают оперативный круглосуточный штаб, в который входят представители дорожных служб, МЧС и ГИБДД. Специалисты контролируют весь ход уборки, принимают решения при необходимости о введении ограничений проезда по тем или иным участкам. Информация к ним стекается из Единой диспетчерской службы, от мастеров из каждого микрорайона города, автопатрулей, камер видеонаблюдения и сообщений жителей, в том числе и из социальных сетей.