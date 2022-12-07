Сгорел один из самых известных ресторанов Владивостока — новые фото и видео

Согласно информации МЧС России по Приморскому краю, популярный ресторан паназиатской кухни загорелся на ул. Фонтанная около часа ночи. Второй этаж и крыша здания полыхали с неистовой силой. Огонь охватил около 500 кв м здания.
Пожарные прибыли на место происшествия через 3 минуты после поступления сигнала о возгорании. Проводится ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет. Для устранения пожара задействовали силы и средства МЧС России в количестве 15 единиц пожарной техники и 54 человек личного состава.
В 5:34 пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас разбирают и проливают место пожара.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возгорании в подвале админздания во Владивостоке. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента.