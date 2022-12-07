Сгорел один из самых известных ресторанов Владивостока — новые фото и видео

Пожарные прибыли на место происшествия через 3 минуты после поступления сигнала о возгорании. Проводится ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет. Для устранения пожара задействовали силы и средства МЧС России в количестве 15 единиц пожарной техники и 54 человек личного состава.