Во Владивостоке губернаторские пособия при рождении ребенка выплачиваются в размере двух прожиточных минимумов (ПМ). В 2022 году единовременное пособие на первенца в семье во Владивостоке составляет 35 256 рублей. С учетом повышения ПМ с 2023 года по всей России на 3,3% прожиточный минимум во Владивостоке для детей достигнет 18 209,72 рубля. То есть губернаторская выплата в 2023 году при рождении будет на уровне 36 419,44 рубля.