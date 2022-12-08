Единое пособие на детей, которое будет реализовано с января 2023 года, объединяет ряд выплат нуждающимся семьям с детьми. Сюда, например, будут входить пособия беременным, вставшим на учет на ранних сроках, и ежемесячные выплаты на детей малообеспеченным семьям.
Но некоторые меры материальной соцподдержки от государства будут выплачиваться отдельно, в том же порядке как и раньше. Например, ежемесячные выплаты из маткапитала на детей до трёх лет, пособия на малышей до полутора лет работающим родителям, единовременные выплаты при рождении.
Во Владивостоке губернаторские пособия при рождении ребенка выплачиваются в размере двух прожиточных минимумов (ПМ). В 2022 году единовременное пособие на первенца в семье во Владивостоке составляет 35 256 рублей. С учетом повышения ПМ с 2023 года по всей России на 3,3% прожиточный минимум во Владивостоке для детей достигнет 18 209,72 рубля. То есть губернаторская выплата в 2023 году при рождении будет на уровне 36 419,44 рубля.
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, все региональные меры соцподдержки для приморцев сохранятся в 2023 году. Уже сейчас региональные выплаты получают около 14 тысяч многодетных семей в крае. В 2023 году на социальную помощь планируется выделить из средств регионального бюджета порядка 28 млрд рублей.
Губернаторские выплаты в основном положены нуждающимся семьям с детьми и многодетным. Кроме этого, во Владивостоке действует региональная единоразовая выплата при рождении ребенка — она выплачивается всем семьям, где появился малыш, вне зависимости от доходов.
В Приморье на сегодняшний день действует почти 78 видов региональной соцпомощи. Кроме существующих губернаторских мер поддержки малообеспеченным и многодетным семьям, в 2022 году к ним добавились и те, что относятся к военнослужащим, участвующим в СВО, и членам их семей.
Во Владивостоке, помимо федерального маткапитала, выплачивается региональный материнский капитал при рождении второго, третьего и последующих детей.
Размер регионального маткапитала на второго малыша во Владивостоке составляет 30% от показателя федерального семейного капитала. То есть в 2022 году семьи, где появился второй малыш, получали 207 943,23 рубля.
Фонд пенсионного и соцстрахования РФ анонсировал повышение размера федерального маткапитала с 1 февраля 2023 года. На первенца планируется выплачивать 589,569 тыс. руб., а на второго малыша — 779,094 тыс. руб. С учетом изменения федерального показателя размер регионального маткапитала на второго ребенка во Владивостоке может достигнуть с февраля 2023 года 233,728 рубля.
На третьего и последующих малышей в семье во Владивостоке с мая 2022 года выплачивается региональный капитал в размере 207 310 рублей. Будет ли проиндексирована данная сумма в 2023 году, пока неизвестно.
Региональный маткапитал на второго малыша во Владивостоке можно получить на оплату образования ребенка, улучшение условий жилья, ипотечный кредит, покупку товаров и услуг, необходимых детям-инвалидам. Перечень использования регионального маткапитала на третьего и последующих детей гораздо шире. Родители смогут использовать полученные деньги на ремонт квартиры, оплату медуслуг и лекарств.
Во Владивостоке действует несколько видов матпомощи для семей с малышами до трёх лет. Они выплачиваются нуждающимся семьям, в которых среднедушевой доход менее 33 128 рублей (двукратная величина ПМ, установленная во Владивостоке на 2022 год).
Таким семьям платят ежемесячно по 17 628 рублей (размер ПМ на детей в Приморье на 2022 год) до достижения малышом трёх лет. При индексации федерального ПМ размер выплат в 2023 году во Владивостоке может составить 18 209,74 рубля.
Также малышам до полутора лет во Владивостоке региональными властями выплачивается каждый месяц пособие в размере 8 499,42 рубля. Эту выплату от ПФР могут получить только незастрахованные родители — например, безработные.
Кроме того, малообеспеченные семьи в Приморье, где размер среднедушевого дохода ниже 17 628 рублей, получают каждый месяц пособие в размере 412,45 рубля. При этом базовая сумма выплаты увеличивается для одиноких матерей на 200% и на 50% для тех малышей, у которых родители не платят алименты, и на детей военнослужащих.
Если в семье появился первенец, то во Владивостоке родителям выплатят единоразовое пособие, базовый размер которого составляет 35 256 рублей. Помимо этого, если женщина родила первенца в возрасте от 18 до 25 лет, то во Владивостоке ей полагается доплата к единовременной выплате — до 50 тысяч рублей. То есть при базовой сумме пособия в размере 35 256 рублей женщине доплатят 14 744 рубля.
Если оба родителя на момент появления малыша являются безработными, то им полагается единовременное губернаторское пособие. Таким семьям выплачивается единоразово 22 663,58 рубля.
Малообеспеченным семьям с детьми и многодетным во Владивостоке предоставляют, помимо выплат, различные льготы и компенсации.
Семьям, воспитывающим трёх и более детей, во Владивостоке предоставляется региональная соцвыплата на покупку жилья. Ее размер зависит от состава семьи и средней рыночной цены 1 кв. м жилья по Приморскому краю. Кроме того, такие семьи могут бесплатно получить от государства земельный участок. Семьи с шестью (и более) детьми во Владивостоке могут также оформить региональную единовременную выплату на приобретение транспортного средства, но не более 1 млн рублей.
Дети из многодетных семей получают приоритетное право на поездки в санатории, детские лагеря, профилактории. Для детей участников спецоперации также разработаны льготы на региональном уровне. Во Владивостоке им предоставляется бесплатное питание в школах, а в государственных детсадах отменена оплата за посещение.
О всех мерах поддержки семей с детьми, губернаторских выплатах и предоставлении льгот во Владивостоке можно ознакомиться на сайте Центра соцподдержки населения Приморского края. Здесь приведен порядок подачи заявлений на меры соцпомощи, суммы пособий и перечень необходимых документов.